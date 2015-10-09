Не только "Ордабасы"? Три клуба КПЛ, которые провели лучший сезон в своей истории

В Казахстане наступило футбольное межсезонье, которое в ближайшие полтора месяца будут подогревать только последние матчи сборной и выступления "Кайрата" в Лиге конференций. Корреспондент Vesti.kz отмечает три клуба, которые провели лучший сезон в своей истории.

Сезон-2026 в премьер-лиге (КПЛ) был ознаменован расширением чемпионата до 16 участников и увеличением количества туров до 30. В итоге трём коллективам удалось провести лучший сезон в истории, но их успехи всё равно заметно разнятся.

Скромное достижение самой недорогой команды КПЛ

Футбольный клуб "Улытау" был основан в 2022 году. В первом же сезоне им удалось пробиться из второй лиги в первую, а по итогам следующего - из первой лиги в КПЛ. В дебютном сезоне в высшем дивизионе команда заняла десятое место из 14 команд, набрав 23 очка по итогам 26 туров.

В этот раз жезказганцы проявили себя ещё ярче. Команда финишировала на девятом месте из 16, получив статус середняка чемпионата. Они набрали 35 очков по итогам 30 туров, увеличив процент набранных очков с 29,4 в сезоне-2025 до 38,8 процента в этом году.

И это несмотря на то, что состав "Улытау" на портале Transfermarkt является самым недорогим в КПЛ - 2,8 миллиона евро (1,4 миллиарда тенге - суммарная стоимость 24 игроков). Поэтому команда Нуркена Мазбаева проделала хорошую работу.

По ходу сезона они нанесли поражения "Тоболу" (2:1), "Елимаю" (1:0) и "Окжетпесу" (2:0), а ещё отобрали очки у "Кайрата" (1:1) и "Актобе" (2:2).

"Окжетпес" обеспечил себе дебют в Лиге конференций

Вряд ли кто-то ожидал перед стартом сезона, что синегорцы будут претендовать на медали и бороться за еврокубковые позиции. Однако команде удалось удивить футбольную общественность. Они выжимали из себя максимум, хотя ресурсы были достаточно скромные.

В этом велика роль тренера Рината Алюетова, а также руководства клуба. Во все дела "Окжетпеса" были вовлечены и люди из акимата Акмолинской области, что явно чувствовалось футболистами и тренерским штабом.

В итоге "Окжетпес" смог финишировать на четвёртой позиции, установив клубный рекорд и опередив в гонке за еврокубковую позицию амбициозные "Актобе" и "Елимай". Команда впервые сыграет в квалификации Лиги конференций и во второй раз - в еврокубках в целом. В 2009 году они уже играли в квалификации Лиги Европы, но тогда получили это право не по спортивному принципу, а из-за того, что некоторые казахстанские команды отказались от континентальных турниров из-за проблем с лицензированием.

Теперь в следующем году жители Кокшетау смогут наблюдать за еврокубковыми баталиями в своём городе.

"Ордабасы" сделал то, чего не удавалось никогда

Шымкентцы абсолютно точно стали лучшей командой сезона, выиграв КПЛ и Кубок Казахстана. Это первый "золотой дубль" в нашей стране за десять лет (в 2016 году такую же связку трофеев собрала "Астана"). Команда Андрея Мартина выглядела впечатляюще.

Они ни разу не проиграли дома, постоянно собирали аншлаги на своём стадионе, оформляли самые эффективные трансферы (именно эффективные, а не громкие), а их легионеры действительно выделялись на общем фоне. Чего только стоит Бьорн Йонсен, который за полсезона стал лучшим бомбардиром первенства.

За весь сезон "Ордабасы" не смог обыграть только одну команду - павлодарский "Иртыш" (2:2 дома и 0:2 в гостях). И то в выездной встрече сыграло роль досрочное чемпионство, ведь южане играли полурезервным составом.

"Ордабасы" второй раз в истории и впервые за три года стал лучшей командой страны, но в этот раз сомнений в их мощи было куда меньше. Конечно, это напрямую связано с приходом инвесторов и людей, которые живут клубом. Теперь их ждёт новая цель в следующем году - выступление в Лиге чемпионов.

До нового сезона КПЛ ещё почти четыре месяца, поэтому любители казахстанского футбола уже успели заскучать. Но надеемся, что следующий сезон премьер-лиги подарит не меньше ярких и запоминающихся событий.

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