"Ордабасы" не справился с аутсайдером чемпионата Казахстана

©ФК "Ордабасы"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 20:55

"Ордабасы" не смог переиграть "Туран" в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Туркестане и завершилась со счетом 0:0.

Для шымкентского клуба это вторая ничья в нынешнем сезоне при двух победах и двух поражениях. Туркестанцы, плетущиеся в хвосте турнирной таблицы, по-прежнему не знают побед, завершив третью игру вничью при двух неудачах. 

В следующем туре, 23 апреля, "Ордабасы" на своем поле встретится с "Кызыл-Жаром", а "Туран" в гостях сыграет с "Кайратом".

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Метки:
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