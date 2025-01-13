"Ордабасы" хочет вернуть казахстанского футболиста из Европы

Экс-полузащитник молодежной сборной Казахстана Вадим Яковлев отправился с шымкентским "Ордабасы" на сборы в Дубай, сообщает корреспондент Vesti.kz.

21-летний футболист три сезона отыграл в Молдове, выступая за "Динамо-Авто" и "Бэлць", суммарно проведя 55 матчей, забив пять голов.

"Ордабасы" вышел на Яковлева летом прошлого года и даже прилетал в Шымкент на переговоры. Теперь же руководство клуба и главный тренер – Андрей Мартин, знакомый с ним по чемпионату Молдовы, решили представить молодому футболисту шанс. Также его кандидатурой интересовался петропавловский "Кызылжар".

Добавим, что в 2020 году выходила информация об интересе к Яковлеву со стороны итальянских клубов. На тот момент вундеркинд дебютировал в 16 лет в молодежной сборной Казахстана и занимался в академии "Зимбру" из Кишинева.

Вадим Яковлев родился в селе Узынагаш Алматинской области. До отъезда в Молдову в 2019 году полузащитник тренировался в одной из алматинских футбольных школ.