"Ордабасы" с голом на 93-й минуте вырвал победу у аутсайдера чемпионата Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 22:59
©ФК "Ордабасы"

"Мактаарал" и "Ордабасы" встретились в девятом туре КПЛ-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ордабасы". Команда Александра Седнева вышла вперед на пятой минуте после точного удара со штрафного в исполнении Асхата Тагыбергена.

"Мактаарал" сравнял счет на 54-й минуте благодаря мячу армянского футболиста Петроса Аветисяна.

"Ордабасы" вырвал победу на 93-й минуте после гола Всеволода Садовского.

Отметим, что "Ордабасы" набрал 20 очков и занимает третье место в чемпионате Казахстана. У "Мактаарала", потерпел пятое поражений подряд. Команда занимает последнее место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 9 7 1 1 11-3 22
2 Астана 9 7 0 2 13-9 21
3 Ордабасы 9 6 2 1 22-9 20
4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17
5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15
6 Атырау 9 4 2 3 10-15 14
7 Тобол 8 3 2 3 12-13 11
8 Окжетпес 8 3 1 4 11-10 10
9 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10
10 Жетысу 9 3 1 5 7-12 10
11 Шахтер 9 2 2 5 11-14 8
12 Каспий 9 2 2 5 9-16 8
13 Аксу Пв 9 1 1 7 8-19 4
14 Мактаарал 10 1 0 9 6-16 3

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Метки:
Мактаарал ФК Ордабасы ФК КПЛ

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