"Ордабасы" анонсировал трансфер нападающего

Главный тренер "Ордабасы" Андрей Мартин высказался о селекционной работе клуба, подписании нового контракта с защитником и предстоящем переходе форварда.

По словам молдавского специалиста, в ближайшее время команду из Шымкента усилит игрок атаки.

"Команда укомплектована достаточно. Осталось закрыть три позиции. В остальном – у нас есть своя молодежь. Контракты подписали Никола Антич, он с нами еще на год, и скоро объявим нового нападающего", — цитирует Мартина Legalbet.kz.

Мартин возглавляет "Ордабасы" с начала 2025 года, при нем шымкентцы в прошлогоднем турнире КПЛ финишировали на седьмом месте.

