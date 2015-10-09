Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
"Ордабасы" анонсировал трансфер нападающего

Главный тренер "Ордабасы" Андрей Мартин высказался о селекционной работе клуба, подписании нового контракта с защитником и предстоящем переходе форварда. 

По словам молдавского специалиста, в ближайшее время команду из Шымкента усилит игрок атаки. 

"Команда укомплектована достаточно. Осталось закрыть три позиции. В остальном – у нас есть своя молодежь. Контракты подписали Никола Антич, он с нами еще на год, и скоро объявим нового нападающего", — цитирует Мартина Legalbet.kz. 

Мартин возглавляет "Ордабасы" с начала 2025 года, при нем шымкентцы в прошлогоднем турнире КПЛ финишировали на седьмом месте.

 

