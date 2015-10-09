Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
В "Реале" признали провал: клуб готовит масштабную перестройку полузащиты

В мадридском "Реале" впервые на высоком уровне заговорили о просчётах в кадровой стратегии, сообщают Vesti.kz.

Как заявил журналист Антон Меана, в клубе признают, что план обновления полузащиты оказался неудачным.

По информации источника, ставка на поэтапную смену поколений в центре поля не дала ожидаемого эффекта — "сливочные" так и не сумели полноценно восполнить уход Каземиро, Тони Крооса и Луки Модрича.

"Это первый раз, когда, общаясь с важными людьми в клубе, я ощущаю признание того, что план по смене поколений в центре поля "Реала" провалился", – сообщил Антон Меана.

В руководстве "Реала" уже готовятся к активной работе на трансферном рынке летом. Основной акцент планируется сделать именно на усиление и переосмысление линии полузащиты, которую в клубе считают главной уязвимой точкой команды на данный момент. При этом общий уровень состава оценивается как конкурентоспособный.

