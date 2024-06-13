Оразов дал первый комментарий после перехода в датский клуб

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:36
©silkeborgif.com

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов рассказал о своем переходе из "Актобе" в датский клуб "Силькеборг", сообщают Vesti.kz

Хавбек поделился своими впечатлениями от знакомства с клубом: 

"У меня сложилось очень хорошее впечатление о клубе не только благодаря диалогу с главным тренером, но и особенно от просмотра стадиона JYSK, того, как играет команда, а также достижений и результатов, которые команда показала в последние годы. Я очень хочу быть частью этого и очень надеюсь, что смогу внести свой вклад своими качествами.

Я также с нетерпением жду возможности сыграть в совершенно другой лиге, чем та, с которой я знаком, и с нетерпением жду возможности попробовать новую культуру вместе с женой и сыном", - отметил Оразов в интервью официальному сайту датского клуба. 

Для игрока сборной Казахстана это четвертый зарубежный клуб в карьере. Ранее он выступал в России за "Чайку", в Латвии за "Даугавпилс" и в Словении за "Копер".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Оразов Рамазан Дания Футбол КПЛ Трансфер Казахстанцы за границей

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