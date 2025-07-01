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Оразов близок к переходу в "Елимай". Это похоронит его европейскую карьеру?

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Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов может вернуться в КПЛ в ближайшее время и стать игроком "Елимая". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему это выгодный трансфер для клуба и национальной команды, но не для футболиста. 

Да, сезон Оразова в Дании получился скорее разочаровывающем в индивидуальном плане. Если в первой части кампании Рамазан был как минимум игроком обоймы, то во второй окончательно сел на лавку и ему предоставляли мизерное время. 

Оразов уже не раз возвращался домой из Европы и всякий раз такой камбэк был позитивным. Как в "Актобе", так и в "Тоболе" игрок выходил на ведущие роли, проявлял свои лучшие качества и находился в хорошей форме. 

Сейчас, потенциальный трансфер в "Елимай" может дать тот же эффект. Оразов именно тот, кто нужен нынешней команде Карповича. В центре поля "Елимаю" необходим полузащитник с набором качеств Оразова - мобильный, креативный, универсальный. Изначально, на эту роль брали белоруса Евгения Березкина, но хавбек получил тяжелую травму еще до старта сезона и до сих пор не восстановился.

 

Игровая практика в "Елимае" почти наверняка вернет Оразова в сборную Казахстана. И это тоже плюс, но именно для команды Али Алиева. 

Однако, если рассматривать карьеру Оразова в проекции Европы, то возвращение в КПЛ уже не выглядит оптимальным решением. Ему уже 27 лет. Были две серьезные попытки попробовать себя заметных лигах (Словения, Дания) и обе не увенчались фундаментальным успехом. 

Это факторы, на которые несомненно будут смотреть в Европе, если Оразов захочет туда вернуться. И прямо скажем, они не в пользу Рамазана. То есть, трансфер в "Елимай" может минимизировать шансы игрока на дальнейшее продолжение карьеры в европейском футболе. 

И сейчас, Оразову предстоит принять крайне непростое решение. Продолжить искать счастье в Европе, пробовать и найти предложение из другой лиги. Или же вернуться в зону комфорта, в теплую ванну. Однако, это грозит ему тем, чтобы остаться в ней уже окончательно.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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