Опубликован календарь футбольного сезона в Казахстане на 2021 год

Профессиональная футбольная лига Казахстана представила календарь матчей чемпионата, Суперкубка и Кубка страны по футболу сезона 2021 года.
Точное расписание проведения матчей чемпионата будет публиковаться постепенно, после согласования с официальным вещателем турнира.
2 марта (вторник)
Суперкубок Казахстана, 1/2 финала
"Шахтер" - "Астана"
3 марта (среда)
Суперкубок Казахстана, 1/2 финала
"Тобол" - "Кайрат"
5 марта (пятница)
Суперкубок Казахстана, матч за 3-е место
6 марта (суббота)
Суперкубок Казахстана, финал
Чемпионат Казахстана
Первый круг
I тур
13 марта (суббота)
"Кайрат" – "Жетысу"
"Арысь" – "Астана"
"Атырау" – "Шахтер"
14 марта (воскресенье)
"Кайсар" - "Тараз"
"Каспий" – "Актобе"
"Тобол" – "Акжайык"
"Ордабасы" – "Кызыл-Жар СК"
II тур
19 марта (пятница)
"Тараз" – "Кызыл-Жар СК"
"Астана" – "Каспий"
"Кайсар" – "Кайрат"
20 марта (суббота)
"Шахтер" – "Ордабасы"
"Акжайык" – "Атырау"
"Актобе" – "Тобол"
"Жетысу" – "Арысь"
22-31 марта, даты официальных матчей FIFA
III тур
4-5 апреля (воскресенье-понедельник)
"Кайрат" – "Тараз"
"Арысь" – "Кайсар"
"Каспий" – "Жетысу"
"Тобол" – "Астана"
"Атырау" – "Актобе"
"Ордабасы" – "Акжайык"
"Кызыл-Жар СК" – "Шахтер"
IV тур
9-10 апреля (пятница-суббота)
"Тараз" – "Шахтер"
"Акжайык" – "Кызыл-Жар СК"
"Актобе" – "Ордабасы"
"Астана" – "Атырау"
"Жетысу" – "Тобол"
"Кайсар" – "Каспий"
"Кайрат" – "Арысь"
V тур
13-14 апреля (вторник-среда)
"Арысь" – "Тараз"
"Каспий" – "Кайрат"
"Тобол" – "Кайсар"
"Атырау" – "Жетысу"
"Ордабасы" – "Астана"
"Кызыл-Жар СК" – "Актобе"
"Шахтер" – "Акжайык"
VI тур
18-19 апреля (воскресенье-понедельник)
"Тараз" – "Акжайык"
"Актобе" – "Шахтер"
"Астана" – "Кызыл-Жар СК"
"Жетысу" – "Ордабасы"
"Кайсар" – "Атырау"
"Кайрат" – "Тобол"
"Арысь" – "Каспий"
VII тур
23-24 апреля (пятница-суббота)
"Каспий" – "Тараз"
"Тобол" – "Арысь"
"Атырау" – "Кайрат"
"Ордабасы" – "Кайсар"
"Кызыл-Жар СК" – "Жетысу"
"Шахтер" – "Астана"
"Акжайык" – "Актобе"
VIII тур
28-29 апреля (среда-четверг)
"Тараз" – "Актобе"
"Астана" – "Акжайык"
"Жетысу" – "Шахтер"
"Кайсар" – "Кызыл-Жар СК"
"Кайрат" – "Ордабасы"
"Арысь" – "Атырау"
"Каспий" – "Тобол"
IX тур
2-3 мая (воскресенье-понедельник)
"Тобол" – "Тараз"
"Атырау" – "Каспий"
"Ордабасы" – "Арысь"
"Кызыл-Жар СК" – "Кайрат"
"Шахтер" – "Кайсар"
"Акжайык" – "Жетысу"
"Актобе" – "Астана"
X тур
8-9 мая (суббота-воскресенье)
"Тараз" – "Астана"
"Жетысу" – "Актобе"
"Кайсар" – "Акжайык"
"Кайрат" – "Шахтер"
"Арысь" – "Кызыл-Жар СК"
"Каспий" – "Ордабасы"
"Тобол" – "Атырау"
XI тур
14-15 мая (пятница-суббота)
"Атырау" – "Тараз"
"Ордабасы" – "Тобол"
"Кызыл-Жар СК" – "Каспий"
"Шахтер" – "Арысь"
"Акжайык" – "Кайрат"
"Актобе" – "Кайсар"
"Астана" – "Жетысу"
XII тур
18-19 мая (вторник-среда)
"Тараз" – "Жетысу"
"Кайсар" – "Астана"
"Кайрат" – "Актобе"
"Арысь" – "Акжайык"
"Каспий" – "Шахтер"
"Тобол" – "Кызыл-Жар СК"
"Атырау" – "Ордабасы"
XIII тур
23-24 мая (воскресенье-понедельник)
"Ордабасы" – "Тараз"
"Кызыл-Жар СК" – "Атырау"
"Шахтер" – "Тобол"
"Акжайык" – "Каспий"
"Актобе" – "Арысь"
"Астана" – "Кайрат"
"Жетысу" – "Кайсар"
Второй круг
XIV тур
28-29 мая (пятница-суббота)
"Кызыл-Жар СК" – "Тараз"
"Ордабасы" – "Шахтер"
"Атырау" – "Акжайык"
"Тобол" – "Актобе"
"Каспий" – "Астана"
"Арысь" – "Жетысу"
"Кайрат" – "Кайсар"
31 мая – 8 июня, даты официальных матчей FIFA
XV тур
12-13 июня (суббота-воскресенье)
"Тараз" – "Кайрат"
"Кайсар" – "Арысь"
"Жетысу" – "Каспий"
"Астана" – "Тобол"
"Актобе" – "Атырау"
"Акжайык" – "Ордабасы"
"Шахтер" – "Кызыл-Жар СК"
XVI тур
18-19 июня (пятница-суббота)
"Шахтер" – "Тараз"
"Кызыл-Жар СК" – "Акжайык"
"Ордабасы" – "Актобе"
"Атырау" – "Астана"
"Тобол" – "Жетысу"
"Каспий" – "Кайсар"
"Арысь" – "Кайрат"
XVII тур
22-23 июня (вторник-среда)
"Тараз" – "Арысь"
"Кайрат" – "Каспий"
"Кайсар" – "Тобол"
"Жетысу" – "Атырау"
"Астана" – "Ордабасы"
"Актобе" – "Кызыл-Жар СК"
"Акжайык" – "Шахтер"
XVIII тур
27-28 июня (воскресенье-понедельник)
"Акжайык" – "Тараз"
"Шахтер" – "Актобе"
"Кызыл-Жар СК" – "Астана"
"Ордабасы" – "Жетысу"
"Атырау" – "Кайсар"
"Тобол" – "Кайрат"
"Каспий" – "Арысь"
XIX тур
2-3 июля (пятница-суббота)
"Тараз" – "Каспий"
"Арысь" – "Тобол"
"Кайрат" – "Атырау"
"Кайсар" – "Ордабасы"
"Жетысу" – "Кызыл-Жар СК"
"Астана" – "Шахтер"
"Актобе" – "Акжайык"
6-7 июля (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, первый квалификационный раунд, первые матчи
10-11 июля (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 1-й тур
13-14 июля (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, первый квалификационный раунд, ответные матчи
16-17-18 июля (пятница-суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 2-й тур
20-21 июля (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, второй квалификационный раунд, первые матчи
22 июля (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, второй квалификационный раунд, первые матчи
24-25 июля (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 3-й тур
27-28 июля (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, второй квалификационный раунд, ответные матчи
29 июля (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, второй квалификационный раунд, ответные матчи
31 июля - 1 августа (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 4-й тур
3-4 августа (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, третий квалификационный раунд, первые матчи
5 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций - УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, первые матчи
7-8 августа (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 5-й тур
10 августа (вторник), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, третий квалификационный раунд, ответные матчи
12 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, третий квалификационный раунд, ответные матчи
14-15 августа (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 6-й тур
17-18 августа (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, раунд плей-офф, первые матчи
19 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, раунд плей-офф, первые матчи
21-22 августа (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, 1/4 финала, первые матчи
24-25 августа (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, раунд плей-офф, ответные матчи
26 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, раунд плей-офф, ответные матчи
30 августа – 7 сентября, даты официальных матчей FIFA
XX тур
11-12 сентября (суббота-воскресенье)
"Актобе" – "Тараз"
"Акжайык" – "Астана"
"Шахтер" – "Жетысу"
"Кызыл-Жар СК" – "Кайсар"
"Ордабасы" – "Кайрат"
"Атырау" – "Арысь"
"Тобол" – "Каспий"
14-15 сентября (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 1-й тур
16 сентября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 1-й тур
XXI тур
18-19 сентября (суббота-воскресенье)
"Тараз" – "Тобол"
"Каспий" – "Атырау"
"Арысь" – "Ордабасы"
"Кайрат" – "Кызыл-Жар СК"
"Кайсар" – "Шахтер"
"Жетысу" – "Акжайык"
"Астана" – "Актобе"
22 сентября (среда), Кубок Казахстана, 1/4 финала, ответные матчи
XXII тур
25-26 сентября (суббота-воскресенье)
"Астана" – "Тараз"
"Актобе" – "Жетысу"
"Акжайык" – "Кайсар"
"Шахтер" – "Кайрат"
"Кызыл-Жар СК" – "Арысь"
"Ордабасы" – "Каспий"
"Атырау" – "Тобол"
28-29 сентября (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 2-й тур
30 сентября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 2-й тур
XXIII тур
2-3 октября (суббота-воскресенье)
"Тараз" – "Атырау"
"Тобол" – "Ордабасы"
"Каспий" – "Кызыл-Жар СК"
"Арысь" – "Шахтер"
"Кайрат" – "Акжайык"
"Кайсар" – "Актобе"
"Жетысу" – "Астана"
4-12 октября, даты официальных матчей FIFA
XXIV тур
16-17 октября (суббота-воскресенье)
"Жетысу" – "Тараз"
"Астана" – "Кайсар"
"Актобе" – "Кайрат"
"Акжайык" – "Арысь"
"Шахтер" – "Каспий"
"Кызыл-Жар СК" – "Тобол"
"Ордабасы" – "Атырау"
19-20 октября (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 3-й тур
21 октября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 3-й тур
XXV тур
24 октября (воскресенье)
"Тараз" – "Ордабасы"
"Атырау" – "Кызыл-Жар СК"
"Тобол" – "Шахтер"
"Каспий" – "Акжайык"
"Арысь" – "Актобе"
"Кайрат" – "Астана"
"Кайсар" – "Жетысу"
XXVI тур
30 октября (суббота)
"Тараз" – "Кайсар"
"Жетысу" – "Кайрат"
"Астана" – "Арысь"
"Актобе" – "Каспий"
"Акжайык" – "Тобол"
"Шахтер" – "Атырау"
"Кызыл-Жар СК" – "Ордабасы"
1-2 ноября (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 4-й тур
3 ноября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 4-й тур
6-7 ноября (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, 1/2 финала, первые матчи
8-16 ноября, даты официальных матчей FIFA
20 ноября (суббота), Кубок Казахстана, 1/2 финала, ответные матчи
23-24 ноября (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 5-й тур
25 ноября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 5-й тур
28 ноября (воскресенье), Кубок Казахстана, финал
7-8 декабря (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 6-й тур
9 декабря (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 6-й тур