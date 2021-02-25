Опубликован календарь футбольного сезона в Казахстане на 2021 год

Профессиональная футбольная лига Казахстана представила календарь матчей чемпионата, Суперкубка и Кубка страны по футболу сезона 2021 года.

Точное расписание проведения матчей чемпионата будет публиковаться постепенно, после согласования с официальным вещателем турнира.

2 марта (вторник)

Суперкубок Казахстана, 1/2 финала

"Шахтер" - "Астана"



3 марта (среда)

Суперкубок Казахстана, 1/2 финала

"Тобол" - "Кайрат"



5 марта (пятница)

Суперкубок Казахстана, матч за 3-е место



6 марта (суббота)

Суперкубок Казахстана, финал



Чемпионат Казахстана

Первый круг



I тур

13 марта (суббота)

"Кайрат" – "Жетысу"

"Арысь" – "Астана"

"Атырау" – "Шахтер"



14 марта (воскресенье)

"Кайсар" - "Тараз"

"Каспий" – "Актобе"

"Тобол" – "Акжайык"

"Ордабасы" – "Кызыл-Жар СК"



II тур

19 марта (пятница)

"Тараз" – "Кызыл-Жар СК"

"Астана" – "Каспий"

"Кайсар" – "Кайрат"



20 марта (суббота)

"Шахтер" – "Ордабасы"

"Акжайык" – "Атырау"

"Актобе" – "Тобол"

"Жетысу" – "Арысь"



22-31 марта, даты официальных матчей FIFA



III тур

4-5 апреля (воскресенье-понедельник)

"Кайрат" – "Тараз"

"Арысь" – "Кайсар"

"Каспий" – "Жетысу"

"Тобол" – "Астана"

"Атырау" – "Актобе"

"Ордабасы" – "Акжайык"

"Кызыл-Жар СК" – "Шахтер"



IV тур

9-10 апреля (пятница-суббота)

"Тараз" – "Шахтер"

"Акжайык" – "Кызыл-Жар СК"

"Актобе" – "Ордабасы"

"Астана" – "Атырау"

"Жетысу" – "Тобол"

"Кайсар" – "Каспий"

"Кайрат" – "Арысь"



V тур

13-14 апреля (вторник-среда)

"Арысь" – "Тараз"

"Каспий" – "Кайрат"

"Тобол" – "Кайсар"

"Атырау" – "Жетысу"

"Ордабасы" – "Астана"

"Кызыл-Жар СК" – "Актобе"

"Шахтер" – "Акжайык"



VI тур

18-19 апреля (воскресенье-понедельник)

"Тараз" – "Акжайык"

"Актобе" – "Шахтер"

"Астана" – "Кызыл-Жар СК"

"Жетысу" – "Ордабасы"

"Кайсар" – "Атырау"

"Кайрат" – "Тобол"

"Арысь" – "Каспий"



VII тур

23-24 апреля (пятница-суббота)

"Каспий" – "Тараз"

"Тобол" – "Арысь"

"Атырау" – "Кайрат"

"Ордабасы" – "Кайсар"

"Кызыл-Жар СК" – "Жетысу"

"Шахтер" – "Астана"

"Акжайык" – "Актобе"



VIII тур

28-29 апреля (среда-четверг)

"Тараз" – "Актобе"

"Астана" – "Акжайык"

"Жетысу" – "Шахтер"

"Кайсар" – "Кызыл-Жар СК"

"Кайрат" – "Ордабасы"

"Арысь" – "Атырау"

"Каспий" – "Тобол"



IX тур

2-3 мая (воскресенье-понедельник)

"Тобол" – "Тараз"

"Атырау" – "Каспий"

"Ордабасы" – "Арысь"

"Кызыл-Жар СК" – "Кайрат"

"Шахтер" – "Кайсар"

"Акжайык" – "Жетысу"

"Актобе" – "Астана"



X тур

8-9 мая (суббота-воскресенье)

"Тараз" – "Астана"

"Жетысу" – "Актобе"

"Кайсар" – "Акжайык"

"Кайрат" – "Шахтер"

"Арысь" – "Кызыл-Жар СК"

"Каспий" – "Ордабасы"

"Тобол" – "Атырау"



XI тур

14-15 мая (пятница-суббота)

"Атырау" – "Тараз"

"Ордабасы" – "Тобол"

"Кызыл-Жар СК" – "Каспий"

"Шахтер" – "Арысь"

"Акжайык" – "Кайрат"

"Актобе" – "Кайсар"

"Астана" – "Жетысу"

XII тур

18-19 мая (вторник-среда)

"Тараз" – "Жетысу"

"Кайсар" – "Астана"

"Кайрат" – "Актобе"

"Арысь" – "Акжайык"

"Каспий" – "Шахтер"

"Тобол" – "Кызыл-Жар СК"

"Атырау" – "Ордабасы"



XIII тур

23-24 мая (воскресенье-понедельник)

"Ордабасы" – "Тараз"

"Кызыл-Жар СК" – "Атырау"

"Шахтер" – "Тобол"

"Акжайык" – "Каспий"

"Актобе" – "Арысь"

"Астана" – "Кайрат"

"Жетысу" – "Кайсар"



Второй круг



XIV тур

28-29 мая (пятница-суббота)

"Кызыл-Жар СК" – "Тараз"

"Ордабасы" – "Шахтер"

"Атырау" – "Акжайык"

"Тобол" – "Актобе"

"Каспий" – "Астана"

"Арысь" – "Жетысу"

"Кайрат" – "Кайсар"



31 мая – 8 июня, даты официальных матчей FIFA



XV тур

12-13 июня (суббота-воскресенье)

"Тараз" – "Кайрат"

"Кайсар" – "Арысь"

"Жетысу" – "Каспий"

"Астана" – "Тобол"

"Актобе" – "Атырау"

"Акжайык" – "Ордабасы"

"Шахтер" – "Кызыл-Жар СК"



XVI тур

18-19 июня (пятница-суббота)

"Шахтер" – "Тараз"

"Кызыл-Жар СК" – "Акжайык"

"Ордабасы" – "Актобе"

"Атырау" – "Астана"

"Тобол" – "Жетысу"

"Каспий" – "Кайсар"

"Арысь" – "Кайрат"



XVII тур

22-23 июня (вторник-среда)

"Тараз" – "Арысь"

"Кайрат" – "Каспий"

"Кайсар" – "Тобол"

"Жетысу" – "Атырау"

"Астана" – "Ордабасы"

"Актобе" – "Кызыл-Жар СК"

"Акжайык" – "Шахтер"



XVIII тур

27-28 июня (воскресенье-понедельник)

"Акжайык" – "Тараз"

"Шахтер" – "Актобе"

"Кызыл-Жар СК" – "Астана"

"Ордабасы" – "Жетысу"

"Атырау" – "Кайсар"

"Тобол" – "Кайрат"

"Каспий" – "Арысь"



XIX тур

2-3 июля (пятница-суббота)

"Тараз" – "Каспий"

"Арысь" – "Тобол"

"Кайрат" – "Атырау"

"Кайсар" – "Ордабасы"

"Жетысу" – "Кызыл-Жар СК"

"Астана" – "Шахтер"

"Актобе" – "Акжайык"



6-7 июля (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, первый квалификационный раунд, первые матчи



10-11 июля (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 1-й тур



13-14 июля (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, первый квалификационный раунд, ответные матчи



16-17-18 июля (пятница-суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 2-й тур



20-21 июля (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, второй квалификационный раунд, первые матчи



22 июля (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, второй квалификационный раунд, первые матчи



24-25 июля (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 3-й тур



27-28 июля (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, второй квалификационный раунд, ответные матчи



29 июля (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, второй квалификационный раунд, ответные матчи



31 июля - 1 августа (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 4-й тур



3-4 августа (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, третий квалификационный раунд, первые матчи



5 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций - УЕФА 2021/2022, третий квалификационный раунд, первые матчи



7-8 августа (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 5-й тур



10 августа (вторник), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, третий квалификационный раунд, ответные матчи



12 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, третий квалификационный раунд, ответные матчи



14-15 августа (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, групповой этап, 6-й тур



17-18 августа (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, раунд плей-офф, первые матчи

19 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, раунд плей-офф, первые матчи



21-22 августа (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, 1/4 финала, первые матчи



24-25 августа (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, раунд плей-офф, ответные матчи



26 августа (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, раунд плей-офф, ответные матчи



30 августа – 7 сентября, даты официальных матчей FIFA



XX тур

11-12 сентября (суббота-воскресенье)

"Актобе" – "Тараз"

"Акжайык" – "Астана"

"Шахтер" – "Жетысу"

"Кызыл-Жар СК" – "Кайсар"

"Ордабасы" – "Кайрат"

"Атырау" – "Арысь"

"Тобол" – "Каспий"



14-15 сентября (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 1-й тур



16 сентября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 1-й тур



XXI тур

18-19 сентября (суббота-воскресенье)

"Тараз" – "Тобол"

"Каспий" – "Атырау"

"Арысь" – "Ордабасы"

"Кайрат" – "Кызыл-Жар СК"

"Кайсар" – "Шахтер"

"Жетысу" – "Акжайык"

"Астана" – "Актобе"



22 сентября (среда), Кубок Казахстана, 1/4 финала, ответные матчи



XXII тур

25-26 сентября (суббота-воскресенье)

"Астана" – "Тараз"

"Актобе" – "Жетысу"

"Акжайык" – "Кайсар"

"Шахтер" – "Кайрат"

"Кызыл-Жар СК" – "Арысь"

"Ордабасы" – "Каспий"

"Атырау" – "Тобол"



28-29 сентября (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 2-й тур



30 сентября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 2-й тур



XXIII тур

2-3 октября (суббота-воскресенье)

"Тараз" – "Атырау"

"Тобол" – "Ордабасы"

"Каспий" – "Кызыл-Жар СК"

"Арысь" – "Шахтер"

"Кайрат" – "Акжайык"

"Кайсар" – "Актобе"

"Жетысу" – "Астана"



4-12 октября, даты официальных матчей FIFA



XXIV тур

16-17 октября (суббота-воскресенье)

"Жетысу" – "Тараз"

"Астана" – "Кайсар"

"Актобе" – "Кайрат"

"Акжайык" – "Арысь"

"Шахтер" – "Каспий"

"Кызыл-Жар СК" – "Тобол"

"Ордабасы" – "Атырау"



19-20 октября (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 3-й тур



21 октября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 3-й тур



XXV тур

24 октября (воскресенье)

"Тараз" – "Ордабасы"

"Атырау" – "Кызыл-Жар СК"

"Тобол" – "Шахтер"

"Каспий" – "Акжайык"

"Арысь" – "Актобе"

"Кайрат" – "Астана"

"Кайсар" – "Жетысу"



XXVI тур

30 октября (суббота)

"Тараз" – "Кайсар"

"Жетысу" – "Кайрат"

"Астана" – "Арысь"

"Актобе" – "Каспий"

"Акжайык" – "Тобол"

"Шахтер" – "Атырау"

"Кызыл-Жар СК" – "Ордабасы"



1-2 ноября (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 4-й тур



3 ноября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 4-й тур



6-7 ноября (суббота-воскресенье), Кубок Казахстана, 1/2 финала, первые матчи



8-16 ноября, даты официальных матчей FIFA



20 ноября (суббота), Кубок Казахстана, 1/2 финала, ответные матчи



23-24 ноября (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 5-й тур



25 ноября (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 5-й тур



28 ноября (воскресенье), Кубок Казахстана, финал



7-8 декабря (вторник-среда), Лига чемпионов УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 6-й тур



9 декабря (четверг), Лига Европы УЕФА/Лига Конференций УЕФА - 2021/2022, групповой этап, 6-й тур