Определились соперники казахстанского клуба на сборах в Турции

Футбольный клуб "Кызыл-Жар" из Петропавловска проводит первые учебно-тренировочные сборы в Турции, сообщают Vesti.kz.

По информации пресс-службы североказахстанцев, в рамках УТС запланированы шесть товарищеских матчей. Их соперниками будут:

13 января - "Навбахор" (Узбекистан);

16 января - "Ньиредьгаза Спартакус" (Венгрия);

20 января - "Дукаджини" - (Косово);

23 января - "Гжилани" (Косово);

27 января - "Михайловице" (Словакия);

30 января - "Лехия Гданьск" (Польша).

Напомним, "Кызыл-Жар" занял пятое место в казахстанской премьер-лиге-2023. В межсезонье руководство клуба решило продолжить сотрудничество с главным тренером казахстанцем Али Алиевым.