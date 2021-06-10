Определена дата перенесенного матча "Ордабасы" - "Кызыл-Жар"

Команды набрали равное количество очков.

Фото: ФК "Ордабасы"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:45

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила об определении даты перенесенного матча первого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана между "Ордабасы" и "Кызыл-Жаром", передает корреспондент Vesti.kz.

Данная игра в связи с неблагоприятными погодными условиями была перенесена. По согласованию с клубами новой датой проведения встречи будет 26 августа 2021 года.

Напомним, что после 14 туров команды соседствуют в турнирной таблице, набрав равное количество очков (по 18). Но по дополнительным показателям петропавловцы располагаются на восьмой позиции, а шымкентцы на девятой.

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Метки:
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:45
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