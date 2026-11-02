Зачем они нужны? 10 легионеров, которые не показали себя в КПЛ-2026

Сезон в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) подошёл к концу и мы продолжаем подводить различные итоги кампании. В этом материале мы расскажем о десяти легионерах, которые не оправдали особый статус иностранца в своих командах. Корреспондент Vesti.kz объяснил свой выбор.

По регламенту КПЛ-2026 каждый клуб мог заявлять не более десяти иностранцев. Поэтому к выбору каждой кандидатуры селекционеры должны были подходить более чем внимательно, ведь каждое легионерское место - на вес золота, а иностранцы, как правило, должны быть на голову сильнее местных. Но не везде всё работает именно по такому принципу. И сейчас мы назовём десять легионеров, которые не оправдали ожиданий и статус иностранца.

Возраст, позиция и гражданство: 27 лет, нападающий, Россия.

Почему в этом списке: казалось, что в 27 лет должен стать лидером скромного "Каспия", тем более с неплохим опытом игры в более статусных командах КПЛ. Но по итогу забил всего два гола в 25 матчах, сыграв в сумме менее 900 минут. Он всего лишь восемь раз выходил в стартовом составе.

Возраст, позиция и гражданство: 24 года, нападающий, Нигерия.

Почему в этом списке: шесть матчей в КПЛ-2026 за весь сезон, а в сумме всего 182 минуты (это две полные игры). Интересно, зачем кризисной "Астане" тратить часть бюджета на легионера, который просто улыбается на тренировках и не забивает в КПЛ с 2024 года?

Возраст, позиция и гражданство: 26 лет, вратарь, Словакия.

Почему в этом списке: клуб вылетел из КПЛ, а одну легионерскую позицию занимал вратарь Ковач, который сыграл в чемпионате всего шесть матчей. Стоило ли это того? Вряд ли.

Возраст, позиция и гражданство: 31 год, защитник, Бразилия.

Почему в этом списке: его подписывали как замену ушедшему по итогам прошлого сезона Егору Сорокину. Но он ожиданий совсем не оправдал, в конечном итоге проиграв конкуренцию даже местным игрокам. С сентября перестал попадать в заявку, а на общем этапе еврокубков так и не сыграл.

Возраст, позиция и гражданство: 24 года, защитник, Украина.

Почему в этом списке: финальную треть чемпионата игрок вообще не задействовался командой. Если в первой половине сезона он был стабильным игроком основного состава, то 8 августа последний раз появился на поле, а после этого не сыграл ни одной минуты.

Возраст, позиция и гражданство: 29 лет, полузащитник, Грузия.

Почему в этом списке: когда его подписывали летом, то ждали, что он будет играть на таком же высоком уровне, как выступал в "Кайрате" в 2024-2025 годы. Но это был уже совсем другой Зария, тень того самого. Всего четыре матча в старте за полсезона и два гола.

Возраст, позиция и гражданство: 24 года, полузащитник, Украина.

Почему в этом списке: провёл весь сезон в качестве игрока "Каспия", но вышел на поле лишь девять раз, в сумме наиграв чуть больше 200 минут. Чем-то напоминает историю Аханону из "Астаны", однако нигерийца отличает то, что он пребывает в статусе непонятного легионера уже не первый год.

Возраст, позиция и гражданство: 32 года, защитник, Сербия.

Почему в этом списке: в начале года его подписал "Елимай", однако в стартовых 16 турах сыграл только в четырёх матчах КПЛ. Летом перебрался в "Астану", за которую до конца сезона не наиграл и 180 минут. В сумме за весь сезон опытный защитник провёл лишь 500 с небольшим минут, пять раз выйдя в старте.

Возраст, позиция и гражданство: 29 лет, вингер, Колумбия.

Почему в этом списке: за весь сезон в КПЛ он не наиграл даже тысячу минут, хотя постоянно был в команде и практически не страдал от травм. 31 августа провёл последний матч, а после этого два месяца беспрерывно сидел на скамейке запасных.

Как видите, здесь мы не брали за основу определённый порог в уровне игроков. Кто-то оказался здесь, потому что игрок воспринимался как топовое усиление, но оправдать такие надежды не удалось. Кто-то пришёл, но совсем не играл, а такие легионеры просто занимают важное место иностранца. Кто-то был в больших командах с непонятной ролью вечного запасного, хотя его для чего-то туда брали.

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