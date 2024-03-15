"Он закроет эту позицию". Адиев видит в капитане "Кайрата" замену Шацкому

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 17:49
©КФФ

Вратарская позиция в сборной Казахстана в последние пару лет не подвергалась ротации и первым номером неизменно оставался Игорь Шацкий, однако в ближайшие годы конкуренцию ему может составить вратарь "Кайрата" Данил Устименко. Корреспондент Vesti.kz рассказывает в чем уникальное качество воспитанника алматинского клуба и каковы его перспективы. 

За плечами Устименко уже два полноценных сезона в КПЛ. Да, у него были ошибки, были нестабильные периоды, однако в его возрасте (23 года) подобный опыт говорит о многом. 

И несмотря на относительно средний сезон-2023, Кирилл Кекер продолжает настаивать, что Данил лучший по своим качествам вратарь в Казахстане. 

"Для меня Даня - сильнейший вратарь в лиге! Вратарь, который способен играть в Европе, достойно представляя наш клуб и страну", - говорил Кирилл Сергеевич. 

Говоря о Европе Кекер не бравирует, а приводит реальные факты, ведь летом 2023 года у "Кайрата" на столе было реальное предложение от турецкого "Истанбулспора". И это тоже показатель потенциала Данила, ведь к другим казахстанским вратарям интереса от зарубежных клубов нет. 

Постепенно Устименко закрепляется и в обойме сборной Казахстана. После вызова на ближайший матч с Грецией Магомед Адиев кажется впервые публично выделил, какие надежды возложены на капитана "Кайрата": 

"Хотелось, чтобы приехал Даня, потому что это наш завтрашний день, и мы все это понимаем. Он потихоньку прогрессирует, хотя и через свои ошибки. Молодой вратарь должен допускать ошибки. Мы ждем, что завтра он закроет эту позицию". 

В этом году Данилу необходимо продолжить прогресс, стабилизировать игру, прибавить еще больше в ментальном плане (капитанская повязка в клубе должна в этом помочь) и тогда он точно будет восприниматься, как кандидат на позицию первого номера в сборной. 

К тому же, у Устименко есть одно уникальное качество, которое его сильно выделяет среди всех казахстанских вратарей. В частных беседах сразу несколько тренеров КПЛ говорили о Даниле примерно одну и ту же фразу: "Я бы взял его в команду только за то, какая у него передача". 

Вратарь "Кайрата" действительно на другом уровне (в рамках КПЛ) способен играть ногами, если некоторые голкиперы едва перебивают центр поля, то Данил легко может доставить мяч на 70-80 метров. Тому подтверждением и актуальная статистика по итогам стартовых туров нынешнего чемпионата Казахстана. Устименко - лидер по количеству длинных передач (больше 40 метров). 

Не будем забывать, что в нынешней сборной Казахстана есть уже пару ключевых игроков, которые являются воспитанниками "Кайрата" - это Нуралы Алип и Рамазан Оразов. Не исключено, что Устименко пополнит этот список в ближайшее время, ведь Данил постепенно приближается к возрасту расцвета и выглядит все более зрелым игроком. 

Фото: ФК "Кайрат"©

Метки:
Кайрат ФК КПЛ Сборная РК по футболу

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