"Он потенциально игрок сборной". Казахстанец подпишет контракт с "Арисом" Шпилевского?

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 14:04
©ФК "Жетысу"

Полузащитник молодежной сборной Казахстана Давид Есимбеков пройдет просмотр в кипрском "Арисе", где работает экс-тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский. Корреспондент Vesti.kz поговорил с Алмасом Кулшинбаевым о молодом таланте, который дебютировал в КПЛ под его руководством. 

"Когда мы только начали с ним работать в "Жетысу", он выглядел совсем другим, возможно, не было с ним индивидуальной работы в психологическом плане. Но с нашим приходом он пересмотрел свое отношение, акцентированно занялся физическим состоянием. И к моменту выхода в премьер-лигу он даже визуально выглядел физически совсем иначе, его работа в тренажерном зале отразилась. И не зря его начали вызывать в молодежную сборную, а ведь ему 19 лет. 

Его внедрение в состав было объективным, он отлично показал себя на сборах, уверенно играл. С той же "Астаной" он вышел, у него задача была нейтрализовать правый фланг в лице Томасова и Оганесяна, и он справился с ней, хотя он скорее игрок центральной оси, чем фланга. 

Главные его качества - отбор, скорость, работоспособность, передача. В силу небольшого опыта и возраста, еще надо прибавлять в игровом мышлении, но в этом уже виден прогресс. 

Сможет ли он закрепиться в "Арисе"? Учитывая, что там работает Алексей Шпилевский, который еще в "Кайрате" пробовал много молодежи, думаю, у Давида есть высокие шансы остаться в "Арисе". Давид пару лет назад уже мог играть на уровне КПЛ и я вижу в нем потенциально игрока сборной Казахстана", - заявил Кулшинбаев. 

В прошедшем сезоне Есимбеков провел 21 матч за "Жетысу" в чемпионате Казахстана. Кроме того, на его счету два матча в составе молодежной сборной Казахстана в отборе ЧЕ-2025. 

"Арис" является действующим чемпионом Кипра, но в нынешнем сезоне команда Шпилевского занимает пятое место в лиге. 

 

 

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Жетысу ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ Кипр Шпилевский Алексей

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