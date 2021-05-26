"Он кардинально изменит работу академии". Экс-тренер "Рубина" - о Бердыеве в "Кайрате"

Павел Черепанов, долгие годы работавший вместе с Курбаном Бердыевым в тренерском штабе "Рубина", в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, что в первую очередь поменяет именитый специалист, если возглавит "Кайрат". Также он предположил, в каких игроках будет нуждаться новый тренер, дабы усилить нынешний состав.

- Павел Петрович, каким будет "Кайрат", если Курбан Бекиевич все-таки возглавит команду?

- Кардинально изменит не только команду, но и работу академии. Он в клуб приезжал несколько раз и знакомился с работой академии, когда ей руководил Патрик Ван Лиувен, затем Дмитрий Галямин. Курбан ведь восточный человек, свое мнение и рекомендации высказывал спокойно и ненавязчиво. Что-то изменилось? Нет. При Патрике, как был расстрел – увольнение, за малейшее отступление от заезженной методики тренировок, так и остался. При Галямине, наоборот, что хочу, то и ворочу. Тренировочный процесс работал неэффективно.

Сейчас - строго по ранжиру. Все в атаку. Столкнулись с техничными таджиками – 1:7.

Если Бердыев приедет в "Кайрат", то полностью изменит подход в работе с главной командой. Откажется от форсирования спортивной формы, будет вести фундаментальную подготовку к сезону. Необязательно быть чемпионом на сборах. Надо пройти все турниры без провалов. Для этого у него есть большой опыт и знания.

- С точки зрения спортивных результатов, приход Бердыева - это беспроигрышный вариант для "Кайрата"?

- Гарантировать титул чемпионов Казахстана в этом году, наверное, глупо, учитывая турнирную ситуацию. Успешно сыграть в Еврокубках - другое дело. Но времени для перестройки команды осталось мало. Знаменитый Константин Бесков определял для такого случая два месяца.

Надежда на положительный исход есть. "Кайрат" в обороне против "Астаны" выглядел гораздо надежнее, чем в предыдущих матчах. Атака "Астаны" практически ничего не могла сделать. Кроме того, "Кайрат" создал большое количество голевых моментов.

- Вы хотите сказать, что уже в этой игре чувствовалось влияние Бердыева?

- Кайратовцы знали, что на трибуне Бердыев. Конечно, был стимул показать качественную игру. Футболистам "Кайрата" удалось это сделать.

- Есть стереотип, что команды Бердыева играют от обороны, это не противоречит статусу и нынешней философии "Кайрата"?

- Стиль игры команд Курбана никогда не был заточен исключительно на оборону. Достаточно вспомнить "Рубин" 2008-2009 годов: 30 игр 65 мячей, пропущенных 19. Был баланс с очень надежной обороной. Футбольный баланс - это когда много забиваешь и мало пропускаешь. Чтобы забить "Рубину", "Ростову" тоже, когда в команде работал Бердыев, надо было очень сильно постараться. Для любой команды важен, прежде всего, результат. У "Кайрата" нет баланса между атакой и обороной. Пока. Приедет Курбан, он обязательно появится.

- Нынешний состав "Кайрата" - насколько он подходит под идеологию и требования Бердыева?

- Нужны футболисты, которые стабильны. Игроки типа Нобоа. Нападающие, которые сидят на пятках у защитников. Недавно делал анализ статистики Instat для национальной сборной и увидел, что Щеткин выиграл 17 единоборств в заключительном матче с "Рубином". Давно не было такого показателя у казахстанских нападающих. РПЛ не для прогулок по футбольному полю.

Добавим, что Курбан Бердыев присутствовал на игре "Астана" - "Кайрат" (1:1) вместе с руководством алматинского клуба. Именитый специалист после ухода из "Рубина" в 2019 году не работал ни в одном из клубов в качестве главного тренера.

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