"Он достигнет уровня Зайнутдинова". Игрока сборной Казахстана ждут в Европе

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Сегодня 17:00
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Ислам Чесноков стал одним из самых ярких молодых казахстанских игроков прошедшего чемпионата Казахстана и его уже связывают с переездом в один из европейских чемпионатов. В беседе с корреспондентом Vesti.kz казахстанский специалист Али Алиев рассказал, почему его так впечатлил игрок "Тобола". 

"Для меня игрок-открытие прошедшего сезона это Ислам Чесноков. Если бы не он, "Тобол" не смог бы выходить в быстрые атаки. С его помощью и тактики 4-3-3 "Тобол" мог так атаковать. Дриблинг, техника, физические качества, задор - это его выделяло. Можно сказать, что Чесноков дерзко ворвался в чемпионат Казахстана и был достаточно стабилен. Это наша звездочка, если мы сможем правильно распределить его эмоции, удержать его, то он достигнет уровня Зайнутдинова. Даже если посмотреть недавний матч "Тобола" с "Ордабасы", он вышел на замену и сразу вошел в три стыка, его открывания были изумительными, он сделал то, чего не смог сделать Дебле. Готов ли он к Европе? Да, это было видно по играм за "Тобол" в Лиге конференций", - заявил Алиев. 

Напомним, что в КПЛ-2023 Чесноков провел за "Тобол" 22 матча, оформив пять голов и три ассиста. Также на его счету шесть матчей в квалификации Лиги конференций, где он забил один гол и одну голевую передачу. Кроме того, Чесноков стал автором победного гола в финале Кубка Казахстана против "Ордабасы". 

Метки:
Тобол ФК Казахстан Лига конференций

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