"Окжетпес" и "Каспий" забили шесть голов в матче чемпионата Казахстана

Матч между аутсайдерами чемпионата Казахстана с участием "Окжетпеса" и "Каспия" порадовал высокой результативностью, но не выявил победителя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошедшая на "Астана Арене" завершилась со счетом 3:3. В составе "Окжетпеса" отличились Санат Жумаханов и дважды Срджан Димитров. У "Каспия" голы забили Георгий Бугулов и Данияр Усенов (на его счету дубль).

Любопытно, что первый гол в матче забитый Жумахановым состоялся после прямого удара с углового.

Таким образом, "Каспий" после 21 матча в КПЛ имеет в своем активе 15 очков, а "Окжетпес" после такого же количества игр набрал 18 баллов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 19 15 3 1 40-14 48 2 Актобе 20 11 7 2 37-19 40 3 Астана 19 12 4 3 24-15 40 4 Кызылжар 19 10 3 6 21-17 33 5 Кайрат 20 9 5 6 36-29 32 6 Тобол 18 8 3 7 20-24 27 7 Атырау 20 7 6 7 22-26 27 8 Кайсар 21 7 5 9 24-25 26 9 Жетысу 21 7 4 10 20-29 25 10 Шахтер 21 6 5 10 25-29 23 11 Мактаарал 19 5 3 11 21-26 18 12 Окжетпес 20 5 3 12 19-29 18 13 Каспий 21 3 6 12 24-37 15 14 Аксу Пв 20 4 3 13 20-34 15 Перейти на страницу турнирной таблицы →