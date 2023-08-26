"Окжетпес" и "Каспий" забили шесть голов в матче чемпионата Казахстана

Матч между аутсайдерами чемпионата Казахстана с участием "Окжетпеса" и "Каспия" порадовал высокой результативностью, но не выявил победителя, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошедшая на "Астана Арене" завершилась со счетом 3:3. В составе "Окжетпеса" отличились Санат Жумаханов и дважды Срджан Димитров. У "Каспия" голы забили Георгий Бугулов и Данияр Усенов (на его счету дубль).
Любопытно, что первый гол в матче забитый Жумахановым состоялся после прямого удара с углового.
Таким образом, "Каспий" после 21 матча в КПЛ имеет в своем активе 15 очков, а "Окжетпес" после такого же количества игр набрал 18 баллов.