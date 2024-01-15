Официально объявлено о трансфере вратаря сборной Казахстана

Футбольный клуб "Актобе" официально объявил о переходе вратаря Игоря Шацкого из карагандинского "Шахтера". При этом детали контракта не уточняются, передают Vesti.kz.

34-летний голкипер является воспитанником "Шахтера" и основную часть своей карьеры провел в родном клубе.

Также он поиграл за "Тобол", "Булат-АМТ" и "Астану-1964".

С 2019 года начал привлекаться в сборную Казахстана.

Напомним, в межсезонье новым главным тренером "Актобе" стал россиянин Дмитрий Парфенов, а предыдущий наставник "красно-белых" казахстанец Андрей Карпович принял "Елимай", который по итогам сезона 2023 года вышел в премьер-лигу.