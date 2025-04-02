КПЛ
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Объявлены наказания против клубов КПЛ и экс-игрока "Кайрата"

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Некоторые казахстанские клубы были наказаны по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Принятые решения:Суперкубок Казахстана 2025

"Кайрат" - "Актобе"

ФК "Актобе" оштрафован на 100 МРП (393 200 тенге) за недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений четырьмя игроками и главным тренером. Штраф необходимо оплатить до 19 апреля 2025 года.

Премьер-лига, 2-й тур

"Окжетпес" - "Атырау"

ФК "Атырау" оштрафован на 100 МРП (393 200 тенге) за недисциплинированное поведение команды, выразившееся в получении предупреждений пятью игроками. Оплата штрафа - до 19 апреля 2025 года.

"Кайрат" - "Ордабасы"

Игрок ФК "Ордабасы" Вячеслав Швырев дисквалифицирован на два матча за грубую игру с применением чрезмерной силы. Срок дисквалификации начинается с 9 марта 2025 года.

"Женис" - "Тобол"

Оба клуба получили замечание за ненадлежащую организацию матча и задержку его начала на две минуты из-за позднего выхода команд из раздевалки.

"Жетысу" - "Улытау"

ФК "Улытау" оштрафован на 100 МРП (393 200 тенге) за недисциплинированное поведение команды (пять предупреждений). Оплатить штраф необходимо до 19 апреля 2025 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 3 2 1 0 6-1 7
3 Актобе 3 2 1 0 6-1 7
4 Тобол 3 1 2 0 3-1 5
5 Елимай 3 1 1 1 4-3 4
6 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Женис 3 0 3 0 1-1 3
9 Атырау 3 1 0 2 3-7 3
10 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
11 Улытау 3 0 2 1 1-3 2
12 Кызылжар 3 0 2 1 1-3 2
13 Жетысу 3 0 2 1 1-4 2
14 Ордабасы 3 0 2 1 0-4 2

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