Объявлено о трансфере экс-вратаря молодежной сборной Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 20:14
©ФК "Актобе"

Экс-вратарь молодежной сборной Казахстана Игорь Трофимец перешел в футбольный клуб "Аксу". Об этом сообщает пресс-служба павлодарцев.

Трофимец - воспитанник актюбинского футбола. Профессиональную карьеру начинал в 2012 году в составе "Актобе М". Дебют голкипера в премьер-лиге за "красно-белых" состоялся в 2016 году. В марте 2020-го перешел в шымкентский "Ордабасы".

Последним местом работы футболиста был карагандинский "Шахтер".

За всеми трансферными новостями в казахстанском футболе можно следить здесь.

Первый тур нового сезона КПЛ пройдет 4-5 марта. "Аксу" на выезде встретится с "Тоболом".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Аксу ФК Футбольные трансферы

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