Казахстанский футболист Денис Митрофанов перешел в алматинский "Кайрат". Он будет играть за дубль команды ("Кайрат-Жастар") в первой лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФК "Алтай".

19-летний нападающий выступал за "Алтай" с 2020 года. В чемпионате и Кубке Казахстана сыграл 11 матчей, забил два мяча.

Ранее Митрофанов находился в расположении польской "Вислы", являющейся 13-кратным чемпионом страны. Сообщалось, что игрок подписал контракт с командой из Кракова. Ему оставалось пройти медосмотр в новом клубе, но этот пункт он "завалил".

Также футболист вызывался в юношескую сборную Казахстана до 19 лет.

Напомним, что нынешний сезон "Алтай" проводит во второй лиге Казахстана.

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