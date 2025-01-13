Объявлено о назначении экс-игрока сборной Казахстана в клуб КПЛ

Петропавловский "Кызылжар" объявил о присоединении Азата Нургалиева к тренерскому штабу клуба, передают Vesti.kz.

Нургалиев - один из самых известных футболистов Казахстана. В ходе своей игровой карьеры он выступал за такие команды, как "Ордабасы", "Тобол", "Астана", "Жетысу" и "Сункар".

Также был экс-капитаном сборной Казахстана, за которую провел 44 матча и забил три гола.



Петропавловцы финишировали на девятом месте в КПЛ-2024.

В межсезонье в "Кызылжаре" сменился главный тренер: свой пост покинул казахстанец Али Алиев, а его преемником стал белорус Александр Бразевич.

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