Обратились в ФИФА. В "Ордабасы" прояснили ситуацию по Исламхану

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Сегодня 17:04
©ФК "Ордабасы"

Президент "Ордабасы" Бауыржан Абдубаитов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о сложностях с регистрацией на сезон новичка команды - Бауыржана Исламхана. По этой причине полузащитник не сыграл в матче за Суперкубок Казахстана против "Астаны".

"По Исламхану, все, что от нас зависело, мы сделали, контракт подписан. Но да, от "Аль-Айна" мы до сих пор не получили уведомления, вернее, там им надо лишь одно действие произвести в системе TMS. Они обещали это сделать еще в прошлую пятницу, сегодня уже вторник, получается, уже пятый день ждем.

Но сегодня я еще раз уточнял, мне показали диалог с клубом, уверяют, что сделают. Мы даже в ФИФА обратились с этим вопросом". - заявил Бауыржан Тойшыбекович. 

Напомним, что "Аль-Айн" был последним клубом Исламхана до дисквалификации игрока за применение допинга. Этой зимой хавбек перебрался в "Ордабасы" на правах свободного агента.

Стартовый матч в чемпионате Казахстана-2023 шымкентцы проведут 4 марта против "Каспия".

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Метки:
Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу Аль-Айн ФК Ордабасы ФК КПЛ

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