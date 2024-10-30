Обладатель Кубка и Суперкубка Казахстана из Сербии решил вернуться в КПЛ

Сербский тренер Милич Чурчич намерен вернуться в казахстанскую премьер-лигу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В настоящее время 43-летний специалист находится без работы после ухода из "Тобола". Чурчич держит тесную связь с функционерами из Казахстана, чтобы предстоящей зимой трудоустроиться в одной из команд. Интерес к нему проявляют минимум два клуба. Брат тренера – Владица Чурчич, известный в прошлом футболист ряда казахстанских команд, а ныне – влиятельный агент.

Скорее всего, Чурчича вновь можно будет увидеть на тренерской работе в Казахстане в будущем году.

Добавим, что в сезоне-2023 под его руководством "Тобол" завоевал Кубок Казахстана, а зимой текущего года стал обладателем Суперкубка.

До приезда в Казахстан Милич Чурчич работал в клубах Сербии, Палестины, Ирана, Беларуси и сборной Ливана. Также в 2013 году он работал ассистентом главного тренера в "Атырау".