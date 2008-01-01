Обидчики казахстанцев и футболист с опытом игры в Испании. Кто из белорусов может оказаться в КПЛ

По информации некоторых источников, в следующем сезоне в составе "Кайрата"
и "Астаны"
могут появиться новые игроки из Беларуси. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает, какие футболисты из этой страны, задействованные в национальной команде, могли бы перебраться в Казахстан.
Так, в "Кайрат" сватают
игрока сборной Беларуси Романа Юзепчука
, который выступает за "Динамо-Брест". По информации Transfermarkt, контракт 23-летнего игрока с брестчанами рассчитан до лета 2022 года. Его стоимость составляет 500 тысяч евро. В недавнем матче Лиги наций против сборной Казахстана в Минске Юзепчук забил второй гол белорусов, установив окончательный счет на 90-й минуте.
"Астана" может подписать
топового белорусского игрока Егора Филипенко
, выступавшего за московский "Спартак", испанскую "Малагу", израильский "Маккаби" (Тель-Авив). В сезоне-2020 32-летний экс-футболист сборной Беларуси выступал за БАТЭ. Его контракт истекает 31 декабря. В Беларуси пишут, что Филипенко в своих рядах также желает видеть чемпион этой страны солигорский "Шахтер". Трансферная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.
Кроме того, у некоторых действующих игроков сборной Беларуси, по данным Transfermarkt, в конце года завершаются контракты. В том числе у вратаря "Динамо-Бреста" Сергея Игнатовича
. 28-летний голкипер провел за национальную команду всего один матч, но в прошедшей Лиге наций регулярно вызывался в ее состав. Он провел 18 матчей в чемпионате страны. Ценник на него составляет 300 тысяч евро.
Ставший чемпионом Беларуси Александр Селява
в триумфальный для солигорского "Шахтера" сезон провел 22 матча. Его контракт с "горняками" истекает в конце года. 28-летний игрок еще осенью согласовал контракт с минским "Динамо", но пока эта информация остается неподтвержденной. Смог бы футболист оказаться в Казахстане, почему нет? Многим клубам КПЛ нужны качественные игроки, не считающиеся легионерами. За сборную он провел одну встречу с Албанией в Минске, после чего был в запасе в матче против Казахстана в Алматы. Его стоимость - 400 тысяч евро.
Бессменный лидер БАТЭ и сборной Беларуси Игорь Стасевич
сейчас на распутье. 35-летний игрок с ценником в 150 тысяч евро ведет переговоры о продлении контракта с борисовским клубом. Белорусские источники сообщают об интересе к игроку со стороны солигорского "Шахтера" и минского "Динамо". Возможно, Стасевич, огорчавший казахстанские клубы и сборную нашей страны, был бы интересен клубам КПЛ.
Напомним, игроки из Беларуси не считаются легионерами в чемпионате Казахстана. Такое же правило в КПЛ распространяется на других членов ЕАЭС - Кыргызстан, Армению и Россию.
Фото: ФК "Шахтер"© (1), ФК БАТЭ© (2)