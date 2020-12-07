"Кайрат" определился с первым трансфером после чемпионства

Алматинский "Кайрат" хочет подписать 23-летнего Романа Юзепчука из брестского "Динамо". Об этом в своем телеграм-канале сообщает белорусский журналист и инсайдер Владислав Татур.
По его данным, переход вероятнее всего состоится в ближайшее трансферное окно. Якобы в футболисте лично заинтересован главный тренер казахстанского клуба - белорусский специалист Алексей Шпилевский.
Напомним, по итогам сезона КПЛ-2020 "Кайрат" стал чемпионом, выиграв "золото" впервые за 16 лет.
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