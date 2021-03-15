"Нужна концентрация до последней минуты". Тренер "Тобола" - о недостатках и победе в первом туре КПЛ

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян прокомментировал игру против "Акжайыка" в рамках первого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу.

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

"Перед матчем очень много говорил с футболистами, опасался за то, что очень много эмоций было потрачено на Суперкубок. Мы впервые завоевали Суперкубок в истории клуба. Об этом очень много писали и говорили, и само награждение отняло много сил и эмоций, но ребята справились.

Что касается игры, то получилась она нервная, с достаточным количеством моментов. "Акжайык" очень хорошо оборонялся, мы ждали от них такой обороны, очень низкой, где все десять игроков ждали осечки с нашей стороны. Мы в свою очередь пытались играть спокойно, уверенно, не спеша, находя свободные зоны. Моменты были, забили два. Можно было забить и третий, и четвертый. Но нужно прибавлять в атакующей линии, здесь я не могу быть довольным, достаточно моментов, но много брака, подводит реализация. Также в некоторых моментах не понравилось, как мы оборонялись. У "Акжайыка" был голевой момент при счете 1:0.

В таких матчах я всегда говорю ребятам, что нужна концентрация с первой до последней минуты, порядок, организация, дисциплина, а также нужно гнуть свою линию и не отходить от своего футбола. Игра показала, что нам нужно очень много работать и прибавлять в каждом аспекте игры.

Выиграв Суперкубок, мы подняли планку для себя, и теперь каждый соперник будет выходить с особым настроем и мотивацией против нас. Мы это понимаем, и будет важно выходить на каждую игру готовыми на 100 процентов.

Помимо этого, было определенное волнение. Это была наша первая игра с болельщиками спустя год. Несмотря на то, что было всего 20 процентов болельщиков от вместимости арены, мы их чувствовали и благодарны им за поддержку", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Отметим, что второй тур также пройдет в два дня, 20 марта "Тобол" в гостях сыграет с "Актобе". Турнирная таблица приведена по этой ссылке.