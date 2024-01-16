"Нужен следующий шаг - Европа". "Кайрат" может потерять форварда сборной Казахстана

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 08:15
©ФК "Кайрат"

Нападающий сборной Казахстана Артур Шушеначев уже не первый сезон нацелен попробовать свои силы в зарубежной лиге, однако по сей день он остается в "Кайрате". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему форвард способен уехать в Европу в ближайшие полгода.

С момента прорыва Шушеначева в сезоне-2021 (тогда он забил 23 гола во всех турнирах), к нападающему был периодический интерес из Европы и России. Польские "Шленск" и "Легия" в начале 2022 года, "Химки" - летом 2022-го, польский "Заглембе" - в начале 2023-го. Кто-то предлагал аренду, кто-то сам отзывал предложение, а в какой-то ситуации оффер не устраивал "Кайрат". 

Интересно, что главный тренер алматинцев Кирилл Кекер признает - нестабильность Артура в прошлом году возможно связана с его нереализованной целью поиграть в Европе. 

"Конечно, у Артура были свои карьерные ожидания, мы и сами понимали, что ему нужно делать следующий шаг - уезжать в Европу. Возможно, эта нестабильность была связана с эмоциональным состоянием. Опять же, в сборную Казахстана его не всегда вызывали, а когда вызывали, он вообще не играл", - отмечал Кирилл Сергеевич. 

В этом году Шушеначеву будет 26 лет, то есть момент для отъезда стремительно ускользает, есть риск завязнуть в КПЛ и уже не мечтать о Европе. Сам форвард по-прежнему мотивирован для отъезда, но во-первых, нужно конкретное предложение, а во-вторых, лояльность "Кайрата" в этой ситуации.

По нашей информации, контракт Артура с алматинским клубом завершается летом этого года, а значит он уже имеет право вести переговоры с другими командами. Алматинцы могут продать Шушеначева сейчас и заработать, пусть и относительно скромные деньги. Пойдет ли на это "Кайрат" - большой вопрос, для клуба Шушеначев серьезный актив и его по-прежнему высоко котируют. 

В итоге, есть три варианта развития событий. Увы, наиболее реалистичный - продление контракта с "Кайратом". Самый интересный и перспективный, с точки зрения развития игрока - трансфер в Европу. И наконец, неожиданный и в то же время имеющий право на жизнь - уход свободным агентом в другой казахстанский клуб.

В данной ситуации уже не абсолютно все зависит от "Кайрата", определенное влияние есть у игрока, но посмотрим, готов ли он к новым вызовам и давлению с разных сторон.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Кайрат ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ

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