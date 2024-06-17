"Новый вызов". Игрока сборной Казахстана из "Тобола" отправляют в Европу

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 10:53
©ФК "Тобол"

Ислам Чесноков остается одним из самых ярких казахстанских игроков и не исключено, что в этом году он также уедет в одну из зарубежных лиг. В беседе с корреспондентом Vesti.kz экс-тренер "Тобола" Милич Чурчич высоко оценил потенциал вингера. 

Сербский специалист отметил, что Чесноков еще не раскрылся в полной мере. 

"Уверен, что у Ислама будет отличная карьера, дай Бог ему здоровья. Он отличный человек и качественный игрок, который работает на команду - это важно. У него есть индивидуальные качества и поверьте, он не показал даже 50 процентов от того, что может. Он готов к зарубежным чемпионатам. У него должен быть новый вызов. Но это вопрос не только Ислама, но и клуба, чтобы все были довольны", - заявил Чурчич. 

В нынешнем сезоне у Чеснокова 12 матчей за "Тобол" во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну голевую передачу. Ранее сообщалось, что игрок сборной Казахстана летом может перейти в один из российских клубов.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 10 4 3 3 10-11 15
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 10 3 3 4 10-8 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Тобол ФК Казахстан КПЛ Футбол

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