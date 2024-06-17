"Новый вызов". Игрока сборной Казахстана из "Тобола" отправляют в Европу

Ислам Чесноков остается одним из самых ярких казахстанских игроков и не исключено, что в этом году он также уедет в одну из зарубежных лиг. В беседе с корреспондентом Vesti.kz экс-тренер "Тобола" Милич Чурчич высоко оценил потенциал вингера.

Сербский специалист отметил, что Чесноков еще не раскрылся в полной мере.

"Уверен, что у Ислама будет отличная карьера, дай Бог ему здоровья. Он отличный человек и качественный игрок, который работает на команду - это важно. У него есть индивидуальные качества и поверьте, он не показал даже 50 процентов от того, что может. Он готов к зарубежным чемпионатам. У него должен быть новый вызов. Но это вопрос не только Ислама, но и клуба, чтобы все были довольны", - заявил Чурчич.

В нынешнем сезоне у Чеснокова 12 матчей за "Тобол" во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну голевую передачу. Ранее сообщалось, что игрок сборной Казахстана летом может перейти в один из российских клубов.