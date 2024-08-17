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КПЛ
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Новый лидер? Прямая трансляция матчей 17-го тура КПЛ

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Новый лидер? Прямая трансляция матчей 17-го тура КПЛ ©ФК "Кайрат", Арман Джаксыгулов

Сегодня, 17 августа, стартует 17-й тур казахстанской премьер-лиги (КПЛ). О том, кто с кем сыграет, и где смотреть игры - в материале Vesti.kz.

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Сегодня, 17 августа, стартует 17-й тур казахстанской премьер-лиги (КПЛ). О том, кто с кем сыграет, и где смотреть игры - в материале Vesti.kz.

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В рамках субботнего игрового дня состоятся два матча. В 16:00 в Петропавловске местный "Кызыл-Жар" примет "Кайрат". Эту встречу можно будет посмотреть на телеканале Q Football и на официальном сайте QFL.

в 20:00 в Семее пройдет матч между "Елимаем" и "Тураном". Его в прямом эфире покажут на телеканале Qazsport, а также на сайте QFL.

Отметим, что еще три матча в рамках этого тура пройдут уже завтра, 18 августа.

Добавим, что в случае победы "Кайрат" наберет 31 балл и вырвется в лидеры турнирной таблицы, опередив "Актобе" (29).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 15 8 5 2 26-14 29
2 Кайрат 15 8 4 3 24-13 28
3 Ордабасы 13 7 5 1 21-9 26
4 Елимай 15 5 7 3 19-20 22
5 Кайсар 14 5 5 4 15-17 20
6 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
7 Тобол 13 5 4 4 17-14 19
8 Кызылжар 15 5 4 6 16-14 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 15 4 6 5 14-17 18
11 Туран 13 3 3 7 11-16 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 14 2 2 10 5-24 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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