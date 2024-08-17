Новый лидер? Прямая трансляция матчей 17-го тура КПЛ
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Сегодня, 17 августа, стартует 17-й тур казахстанской премьер-лиги (КПЛ). О том, кто с кем сыграет, и где смотреть игры - в материале Vesti.kz.
Сегодня, 17 августа, стартует 17-й тур казахстанской премьер-лиги (КПЛ). О том, кто с кем сыграет, и где смотреть игры - в материале Vesti.kz.
В рамках субботнего игрового дня состоятся два матча. В 16:00 в Петропавловске местный "Кызыл-Жар" примет "Кайрат". Эту встречу можно будет посмотреть на телеканале Q Football и на официальном сайте QFL.
в 20:00 в Семее пройдет матч между "Елимаем" и "Тураном". Его в прямом эфире покажут на телеканале Qazsport, а также на сайте QFL.
Отметим, что еще три матча в рамках этого тура пройдут уже завтра, 18 августа.
Добавим, что в случае победы "Кайрат" наберет 31 балл и вырвется в лидеры турнирной таблицы, опередив "Актобе" (29).
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Актобе
|15
|8
|5
|2
|26-14
|29
|2
|Кайрат
|15
|8
|4
|3
|24-13
|28
|3
|Ордабасы
|13
|7
|5
|1
|21-9
|26
|4
|Елимай
|15
|5
|7
|3
|19-20
|22
|5
|Кайсар
|14
|5
|5
|4
|15-17
|20
|6
|Атырау
|14
|4
|7
|3
|14-10
|19
|7
|Тобол
|13
|5
|4
|4
|17-14
|19
|8
|Кызылжар
|15
|5
|4
|6
|16-14
|19
|9
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|10
|Жетысу
|15
|4
|6
|5
|14-17
|18
|11
|Туран
|13
|3
|3
|7
|11-16
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|14
|2
|2
|10
|5-24
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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