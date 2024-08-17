Новый лидер? Прямая трансляция матчей 17-го тура КПЛ

Сегодня, 17 августа, стартует 17-й тур казахстанской премьер-лиги (КПЛ). О том, кто с кем сыграет, и где смотреть игры - в материале Vesti.kz.

В рамках субботнего игрового дня состоятся два матча. В 16:00 в Петропавловске местный "Кызыл-Жар" примет "Кайрат". Эту встречу можно будет посмотреть на телеканале Q Football и на официальном сайте QFL.

в 20:00 в Семее пройдет матч между "Елимаем" и "Тураном". Его в прямом эфире покажут на телеканале Qazsport, а также на сайте QFL.

Отметим, что еще три матча в рамках этого тура пройдут уже завтра, 18 августа.

Добавим, что в случае победы "Кайрат" наберет 31 балл и вырвется в лидеры турнирной таблицы, опередив "Актобе" (29).