Новый лидер определился в разгромном матче КПЛ

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Сегодня 15:59
@ФК "Кызыл-Жар СК"

Встреча петропавловского "КызылЖар СК" с астанинским "Женисом" в рамках 4-го тура казахстанской премьер-лиги завершилась разгромом, передает Vesti.kz.

Матч прошел в Петропавловске, где хозяева порадовали своих поклонников. В этой игре футболисты "Кызылжар СК" забили четыре безответных мяча. Точными ударами отличились Евгений Березки, Зоран Нижич, Борис Цмилянич и Алексей Щебетун.

Благодаря победе, петропавловцы набрали 7 очков и делит первое место с "Кайратом" и "Тоболом". Однако, у команд имеется игра в запасе. 

"Женис" же, потерпел третье поражение в сезоне и с тремя баллами остался на 10-ой строчке.

Сегодня, 6 апреля, также состоятся матчи "Елимай" - "Кайсар" и "Кайрат" - "Жетысу".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 4 2 1 1 8-2 7
2 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
3 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
4 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
5 Астана 3 2 0 1 4-1 6
6 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 4 1 0 3 1-9 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
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