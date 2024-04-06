Новый лидер определился в разгромном матче КПЛ

Встреча петропавловского "КызылЖар СК" с астанинским "Женисом" в рамках 4-го тура казахстанской премьер-лиги завершилась разгромом, передает Vesti.kz.

Матч прошел в Петропавловске, где хозяева порадовали своих поклонников. В этой игре футболисты "Кызылжар СК" забили четыре безответных мяча. Точными ударами отличились Евгений Березки, Зоран Нижич, Борис Цмилянич и Алексей Щебетун.

Благодаря победе, петропавловцы набрали 7 очков и делит первое место с "Кайратом" и "Тоболом". Однако, у команд имеется игра в запасе.

"Женис" же, потерпел третье поражение в сезоне и с тремя баллами остался на 10-ой строчке.

Сегодня, 6 апреля, также состоятся матчи "Елимай" - "Кайсар" и "Кайрат" - "Жетысу".