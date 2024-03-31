Самая статусная игра третьего тура чемпионата Казахстана состоялась в Шымкенте, где местный "Ордабасы" играл с "Кайратом", передают Vesti.kz.

В первом тайме алматинцам удалось выйти вперед. Голом отметился полузащитник сборной Казахстана Адилет Садыбеков. Напомним, что несколько дней назад хавбек забил свой дебютный гол за национальную команду в игре с Люксембургом.

Во второй половине "Кайрату" удалось увеличить преимущество. Роскошный дальний удар удался бразильскому нападающему Жоао Пауло, который ранее несколько лет выступал в составе "Ордабасы".

В конце встречи шымкентцы увеличили давление на ворота гостей и отквитали один гол усилиями форварда из Узбекистана Жасура Яхшибоева.

Однако, алматинцам удалось сохранить преимущество и со счетом 2:1 в свою пользу закончить матч.

"Кайрат" после трех туров набрал семь очков. У действующего чемпиона страны "Ордабасы" на данный момент четыре балла.