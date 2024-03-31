Новичок сборной Казахстана помог "Кайрату" обыграть "Ордабасы"

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Сегодня 20:55
©ФК "Кайрат"

Самая статусная игра третьего тура чемпионата Казахстана состоялась в Шымкенте, где местный "Ордабасы" играл с "Кайратом", передают Vesti.kz

В первом тайме алматинцам удалось выйти вперед. Голом отметился полузащитник сборной Казахстана Адилет Садыбеков. Напомним, что несколько дней назад хавбек забил свой дебютный гол за национальную команду в игре с Люксембургом. 

Во второй половине "Кайрату" удалось увеличить преимущество. Роскошный дальний удар удался бразильскому нападающему Жоао Пауло, который ранее несколько лет выступал в составе "Ордабасы". 

В конце встречи шымкентцы увеличили давление на ворота гостей и отквитали один гол усилиями форварда из Узбекистана Жасура Яхшибоева. 

Однако, алматинцам удалось сохранить преимущество и со счетом 2:1 в свою пользу закончить матч. 

"Кайрат" после трех туров набрал семь очков. У действующего чемпиона страны "Ордабасы" на данный момент четыре балла. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 3 2 1 0 6-2 7
2 Кайрат 3 2 1 0 4-2 7
3 Актобе 2 2 0 0 6-1 6
4 Астана 3 2 0 1 4-1 6
5 Ордабасы 3 1 1 1 7-3 4
6 Кызылжар 3 1 1 1 4-2 4
7 Туран 3 1 1 1 2-2 4
8 Елимай 3 1 1 1 3-4 4
9 Жетысу 2 1 0 1 1-2 3
10 Женис 3 1 0 2 1-5 3
11 Атырау 3 0 2 1 1-2 2
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК Кайрат ФК КПЛ
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