Воспитанник "Астаны" Саги Совет покинул родной клуб в зимнее трансферное окно, но уже в ближайшее время он может присоединиться к другой столичной команде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Астана" на днях объявила об уходе Совета из клуба, но молодой защитник вероятно недолго пробудет в статусе свободного агента. В 23-летнем игроке заинтересован "Женис", вышедший в высший дивизион чемпионата Казахстана. С высокой вероятностью Совет пополнит именно команду Левана Коргалидзе.

Ранее Совет, помимо "Астаны", выступал за такие клубы, как "Арыс", "Мактаарал" и "Окжетпес". Также он привлекался в сборные Казахстана до 17, 18, 19 и 21 года.

"Женис" на данный момент официально объявил о контрактах с тремя новичками: Темирланом Анарбековым, Никитой Калмыковым и Галымжаном Кенжебеком.