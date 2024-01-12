Новичок КПЛ заинтересован в экс-игроке "Астаны"

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Вчера 18:14
©ФК "Астана"

Воспитанник "Астаны" Саги Совет покинул родной клуб в зимнее трансферное окно, но уже в ближайшее время он может присоединиться к другой столичной команде, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Астана" на днях объявила об уходе Совета из клуба, но молодой защитник вероятно недолго пробудет в статусе свободного агента. В 23-летнем игроке заинтересован "Женис", вышедший в высший дивизион чемпионата Казахстана. С высокой вероятностью Совет пополнит именно команду Левана Коргалидзе. 

Ранее Совет, помимо "Астаны", выступал за такие клубы, как "Арыс", "Мактаарал" и "Окжетпес". Также он привлекался в сборные Казахстана до 17, 18, 19 и 21 года.

"Женис" на данный момент официально объявил о контрактах с тремя новичками: Темирланом Анарбековым, Никитой Калмыковым и Галымжаном Кенжебеком.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Астана ФК Женис ФК

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