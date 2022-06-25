Новичок КПЛ "Аксу" не смог справиться с "Шахтером" в 15-м туре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 1:1.
Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Еркебулана Тунгышбаева на 26-й минуте. Однако развить преимущество подопечные Руслана Костышина не сумели. Более того, на 56-й минуте позволили отыграться гостям, в составе которых отличился Роман Муртазаев.
Таким образом, команды не смогли улучшить свое турнирное положение. "Шахтер" с 17 очками остался на девятом месте, "Аксу" с 14 баллами сохранил за собой 11-ю строчку.
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|13
|7
|3
|3
|28-12
|24
|2
|Каспий
|13
|7
|1
|5
|15-13
|22
|3
|Тараз
|13
|6
|3
|4
|17-12
|21
|4
|Тобол
|13
|6
|3
|4
|20-16
|21
|5
|Ордабасы
|13
|6
|2
|5
|18-14
|20
|6
|Актобе
|12
|6
|2
|4
|13-14
|20
|7
|Атырау
|13
|5
|4
|4
|16-14
|19
|8
|Кайрат
|13
|5
|4
|4
|12-16
|19
|9
|Шахтер
|12
|5
|1
|6
|17-16
|16
|10
|Кызыл-Жар
|13
|3
|6
|4
|14-16
|15
|11
|Аксу Ак
|11
|4
|1
|6
|10-15
|13
|12
|Туран
|11
|2
|6
|3
|7-10
|12
|13
|Акжайык
|13
|3
|3
|7
|5-12
|12
|14
|Махтаарал
|13
|2
|3
|8
|10-22
|9
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