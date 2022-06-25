Новичок КПЛ "Аксу" не смог справиться с "Шахтером" в 15-м туре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Павлодаре и завершилась со счетом 1:1.

Первыми успеха добились хозяева поля усилиями Еркебулана Тунгышбаева на 26-й минуте. Однако развить преимущество подопечные Руслана Костышина не сумели. Более того, на 56-й минуте позволили отыграться гостям, в составе которых отличился Роман Муртазаев.

Таким образом, команды не смогли улучшить свое турнирное положение. "Шахтер" с 17 очками остался на девятом месте, "Аксу" с 14 баллами сохранил за собой 11-ю строчку.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Каспий 13 7 1 5 15-13 22 3 Тараз 13 6 3 4 17-12 21 4 Тобол 13 6 3 4 20-16 21 5 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 6 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 7 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 8 Кайрат 13 5 4 4 12-16 19 9 Шахтер 12 5 1 6 17-16 16 10 Кызыл-Жар 13 3 6 4 14-16 15 11 Аксу Ак 11 4 1 6 10-15 13 12 Туран 11 2 6 3 7-10 12 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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