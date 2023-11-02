Новичок КПЛ-2024 "выгнал" Смакова ради Карповича

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 16:50
©Павел Лаптев

Семейский "Елимай", пробивший в высший дивизион чемпионата Казахстана по футболу, принял решение расстаться с главным тренером команды Саматом Смаковым. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

По его информации, руководство клуба сделало выбор в пользу более опытного и искушенного специалиста. Однако имя преемника Смакова источник не назвал.

"Понятно, что со стороны это выглядит несколько странно. Ведь Смаков выиграл первую лигу на одном дыхании. Однако руководство клуба решило, что в КПЛ им необходимо работать с более опытным и искушенным специалистом. Были варианты, при которых Смаков мог остаться в структуре клуба на одной из руководящих позиций. Но сам тренер видит себя лишь в этой профессии. В итоге, после завершения сезона руководство и главный тренер подвели итоги, а расставание получилось культурным - стороны пожали друг другу руки и поблагодарили за совместную работу", - написал инсайдер.

Между тем KazFootball.kz пишет, что главным тренером "Елимая" может быть назначен Андрей Карпович, который будет готовить команду к новому сезону в КПЛ.

Ранее сообщалось, что Карпович покинет "Актобе". Под его руководством "красно-белые" завоевали серебряные и бронзовые медали КПЛ.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
Смаков Самат Карпович Андрей КПЛ Елимай ФК Актобе ФК

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