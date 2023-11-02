Семейский "Елимай", пробивший в высший дивизион чемпионата Казахстана по футболу, принял решение расстаться с главным тренером команды Саматом Смаковым. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

По его информации, руководство клуба сделало выбор в пользу более опытного и искушенного специалиста. Однако имя преемника Смакова источник не назвал.

"Понятно, что со стороны это выглядит несколько странно. Ведь Смаков выиграл первую лигу на одном дыхании. Однако руководство клуба решило, что в КПЛ им необходимо работать с более опытным и искушенным специалистом. Были варианты, при которых Смаков мог остаться в структуре клуба на одной из руководящих позиций. Но сам тренер видит себя лишь в этой профессии. В итоге, после завершения сезона руководство и главный тренер подвели итоги, а расставание получилось культурным - стороны пожали друг другу руки и поблагодарили за совместную работу", - написал инсайдер.

Между тем KazFootball.kz пишет, что главным тренером "Елимая" может быть назначен Андрей Карпович, который будет готовить команду к новому сезону в КПЛ.

Ранее сообщалось, что Карпович покинет "Актобе". Под его руководством "красно-белые" завоевали серебряные и бронзовые медали КПЛ.