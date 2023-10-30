Стало известно будущее Карповича в "Актобе"

42-летний казахстанец Андрей Карпович покинет пост главного тренера "Актобе", сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Карпович возглавил "красно-белых" в мае 2022 года, подписав контракт по схеме "1+1".

Под его руководством актюбинский клуб во всех турнирах провел 53 матча, в которых одержал 27 побед при 17 ничейных исходах и девяти поражениях.

В прошлом сезоне "Актобе" с ним выиграл серебро национального чемпионата, а в этом - бронзу.

В его тренерской карьере также были петропавловский "Кызыл-Жар" и кокшетауский "Окжетпес".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58 2 Астана 26 16 5 5 36-24 53 3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50 4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44 5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39 6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36 7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34 8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34 9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29 10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29 11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29 12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27 13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20 14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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