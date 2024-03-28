Некоторые футболисты "Астаны" сыграли за свои национальные сборные в товарищеских матчах, передают Vesti.kz.

Усман Камара помог сборной Гвинеи обыграть в контрольных играх Вануату (6:0) и Бермудские острова (5:1), в этих встречах он забил гол и отдал одну результативную передачу.

Кипрас Кажуколовас помог сборной Литве по итогам двух игр с Гибралтаром (1:0, 1:0) сохранить прописку в дивизионе С Лиги наций.

Макс Эбонг сыграл за сборную Беларуси в товарищеских матчах с Черногорией (0:2) и Мальтой (0:0).

Напомним, казахстанская премьер-лига (КПЛ) возобновится в ближайшие выходные матчами третьего тура. 31 марта "Астана" сыграет с "Елимаем".