Новички сборной Казахстана и лидеры "молодежки". Они раскрылись в КПЛ-2025 и пойдут на повышение?

Нынешний чемпионат Казахстан по футболу подарил лиге сразу несколько новых имен, которые уже обратили на себя внимание, в том числе в национальной сборной. В условиях потенциального ужесточения лимита местные игроки могут стать крайне востребованными. КорреспондентVesti.kz рассказывает, кто именно может пойти на повышение после завершения сезона КПЛ.

"Окжетпес" - одна из команд-сенсаций этого сезона, которая, правда, чуть растеряла свой напор во второй части сезона. Тем не менее, самые яркие игроки клуба из Кокшетау продолжают периодически сверкать. Даурен Жумат в числе лучших бомбардиров лиги - у него десять голов. Постепенно атакующий полузащитник осваивается и в сборной Казахстана. Жумат показал, что способен давать результат и обладает довольно интересным набором качеств. Наверняка, будущей зимой за ним придут если не топы КПЛ, то как минимум команды претендующие на медали.

Чуть меньше внимания приковано в "Окжетпесе" к Дамиру Марату, он и забил поменьше, да и в сборную его пока не зовут. Однако, в своей позиции вингера Марат предстает одним из самых интересных игроков во всей лиге. Дамир способен создавать остроту, постоянно нацелен на обострение. Да, может не хватает эффективности, но, возможно, в команде с большими возможностями грани его таланта раскроются более ярко и результативно.

Позиция центрального защитника, в разрезе той же сборной Казахстана, сейчас наиболее уязвимая. Не зря, большинство лидеров КПЛ задействуют в этом амплуа легионеров. Но клубы поскромнее ищут решения и порой находят любопытные варианты.

Так, в "Жетысу" под руководством Самата Смакова постепенно прибавляет Султан Аскаров. Воспитанник кайратовской академии проводит первый полноценный сезон в КПЛ и выглядит достойно. Сейчас Аскаров капитан молодежной сборной Казахстана и в будущем, возможно, дорастет и до главной команды страны. Не исключено, что Султана вернет тот же "Кайрат", ведь в Талдыкоргане он играет на правах аренды.

В паре с тем же Аскаровым в молодежной сборной ныне действует Темирлан Мурзагалиев. Заиграть в КПЛ 19-летнему защитнику помогла глобальная трансформация в "Кайсаре". Там убрали всех легионеров, Виктору Кумыкову пришлось искать решения и он сделал ставку в обороне на юного защитника. Да, пока это защитник не совсем готовый для больших клубов, но даже в рамках этого сезона виден контраст со старта сезона и на финише - Мурзагалиев прибавляет и, если продолжит в том же духе, то предложение от клубов из верхней части таблицы точно поступит.

Еще один полузащитник, который уже не первый год подает надежды - Динмухамед Караман. В какой-то степени хавбек отражение своего клуба - "Жениса". Он прибавлял по ходу сезона и вышел на новый уровень к осени. Это помогло ему обрести статус одного из важнейших игроков столичного клуба и дебютировать в сборной Казахстана в матче с Бельгией. Нельзя сказать, что Караман точно готов заиграть в клубе выше рангом, но заявку он сделал. Хотя высока вероятность, что "Женис" сохранит уроженца Тараза, ведь это клуб также обладающий амбициями и способный претендовать на нечто большее в следующем году.

Фото: КФФ©