"Ничего, забьем в следующем матче". Защитник "Астаны" не видит причин паниковать после поражения от "Ордабасы"

Димаш Тулегенов

Один из лидеров "Астаны" Антонио Рукавина прокомментировал корреспонденту Vesti.kz неожиданное поражение в матче 17 тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана от "Ордабасы". Он отметил, что его команде по силам вернуться на победную тропу.

- Тони, первое поражение в сезоне и впервые команда не забила ни гола. В чем причина такого выступления?

- Это футбол. Такое бывает, когда не забиваешь, а соперник реализует свои моменты. После этого сложно вернуться. Ситуация такая, какая есть. Но мы должны сейчас собраться и отыграть ближайшие игры на победу. Тогда мы вернемся на тот путь, на котором мы были.

- Не создавалось впечатление, что "Астане" не повезло с реализацией? Было несколько опасных моментов, попаданий в штангу...

- Конечно. Но сколько голов мы уже забили в этом сезоне... Иногда удача бывает не на нашей стороне. Ничего, забьем в следующем матче.

- Допускали такой результат?

- Непривыкшие к такому (смеется). Сколько игр мы побеждали, не теряли очков. Но сейчас случилось поражение. Нужно настроиться на следующий матч. Этот сезон очень сложный и долгий.

- Это поражение может послужить толчком к новой беспроигрышной серии?

- Я думаю, что сейчас команда должна правильно отреагировать на поражение, и показать это в ближайшее время. Это касается и нас, и тренера.

- Завтра будет играть "Тобол". Если они победят, то...

- Нас не интересуют другие команды. Не важно, выиграют они или проиграют, мы смотрим только на себя. Идем от игры к игре.

Напомним, что "Астана" проиграла "Ордабасы" со счетом 0:2. По итогам 17 туров у столичной команды осталось 38 очков. Уже завтра, в среду, занимающий второе место "Тобол" может вырваться вперед, если ему удастся победить на выезде "Кайсар".

Ранее своими впечатлениями об игре поделился защитник "Ордабасы" Темирлан Ерланов.

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