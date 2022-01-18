Тренеры футбольного центра шымкентского "Ордабасы" на протяжении восьми месяцев не получают зарплату, сообщает "Хабар 24".

Центр, где занимаются юные игроки, под угрозой закрытия. Как сообщили в Управлении физической культуры и спорта, у известного в стране футбольного клуба задолженности сейчас не только перед сотрудниками.

Тренеры футбольного центра "Ордабасы" в отчаянии уже больше восьми месяцев. Столько времени руководство клуба не платит им зарплату. Многим уже нечем кормить семьи, жалуются сотрудники. Вместо денег - обещания и просьбы потерпеть.

"Трудности большие. Невыплата заработной платы - это в первую очередь. Ну и сейчас, возможно, футбольный центр могут закрыть", - заявил тренер Сергей Угай.

"Я не понимаю руководство. Есть мы или нет - для них это без разницы. Зарплата - это одно. Вообще условия для детей. О каком росте футбола можно вообще говорить, если условия для детей вообще не создаются", - добавил другой специалист Асылзад Ояев.

По словам заместителя руководителя Управления физической культуры и спорта Шымкента Ермека Дарменова, выход из ситуации заключается в привлечении спонсоров.

"Всем профессиональным клубам на год их бюджет должен не превышать 1 миллиард 200 миллионов тенге. Допустим, есть возможность помочь, но это незаконно будет. Сейчас мы просто путем объединения, присоединения и привлекаем спонсоров. Мы выходим из ситуации потихоньку. Самое главное, родителям объяснил, что нам невыгодно, чтобы "Ордабасы" где-то провалился.

Тренерам футбольного центра предложили временно перевестись вместе с воспитанниками в другую организацию. Однако сотрудники боятся навсегда потерять этот центр и юных, но талантливых футболистов. В клубе же сообщили, что в ближайшее время судьба "Ордабасы" должна решиться", - отметил чиновник.

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Ранее пресс-служба КФФ сообщила, что по состоянию на 13 января 2022 года ФК "Ордабасы" не допущен к дальнейшему прохождению процесса сертификации в связи с несоответствием по финансовым критериям до выполнения всех необходимых требований.

Позже по информации источника стало известно, что "Ордабасы" не будет заявляться на будущий сезон и место шымкентцев в высшем дивизионе могут занять "Окжетпес", "Кайсар" или "Кыран".