"Непросто играть". Защитник "Астаны" отреагировал на победу над "Аксу"

Защитник "Астаны" Вараздат Ароян подвел итоги перенесенного матча 15-го тура КПЛ-2023 против "Аксу", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
"Астана" одержала победу в этой игре, которая состоялась в Павлодаре со счетом 1:0.
- В целом, получился сложный матч. Непросто играть против команд, которые плотно обороняются, но рад, что мы выиграли, дожали и забили нужный гол, который также получился еще и красивым. Теперь нужно продолжать в том же духе. Через три дня будет матч с "Атырау", с которым будет еще сложнее.
- У "Астаны" достаточно плотный график. Как себя чувствует себя команда функционально?
- Функционально команда выглядит хорошо. Несмотря на плотный график, мы выглядим хорошо. Нужно продолжать также дальше, выходить на поле с целью обыграть соперника и заработать три очка.
У "Астаны" 28 очков и первое место в таблице КПЛ. Вторую строчку занимает "Ордабасы", набравший 23 балла. при этом столичный клуб сыграл на два матча больше.