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Неожиданным счетом с удалением завершился матч "Кайрата" в КПЛ

©ФК "Кайрат"

В 13-м туре казахстанской премьер-лиги (КПЛ) алматинский "Кайрат" одержал минимальную победу над "Кызылжаром" - 1:0, сумев воспользоваться численным преимуществом, сообщают Vesti.kz.

Матч на стадионе в Алматы с самого начала проходил с преимуществом хозяев, которые старались взломать оборону гостей. Ключевым моментом встречи стало удаление нападающего "Кызылжара" Тохтара Жангылышбая - на 31-й минуте он получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Несмотря на постоянное давление "Кайрата", открыть счет удалось лишь во втором тайме. На 74-й минуте полузащитник Валерий Громыко воспользовался ошибкой защитников и точным ударом вывел свою команду вперед.


"Кызылжар" пытался отыграться, но численное меньшинство и усталость не позволили создать серьезных угроз воротам хозяев. Финальный свисток зафиксировал победу "Кайрата", которая позволила алматинцам набрать важные очки и догнать лидера чемпионата в лице "Астаны". Теперь у обеих команд по 30 очков в КПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
2 Астана 13 9 3 1 28-12 30
3 Актобе 13 8 2 3 21-11 26
4 Тобол 11 7 3 1 20-7 24
5 Окжетпес 12 6 2 4 19-19 20
6 Елимай 12 5 3 4 14-10 18
7 Ордабасы 11 4 4 3 13-11 16
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 13 2 6 5 12-22 12
11 Туран 12 3 2 7 11-15 11
12 Улытау 12 3 2 7 7-17 11
13 Жетысу 12 1 7 4 9-17 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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