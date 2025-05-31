Неожиданным камбэком завершился матч в КПЛ

Жезказганский "Улытау" одержал волевую победу над туркестанским "Тураном" (2:1) в домашнем матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Гости, считавшиеся фаворитами встречи, открыли счет на 21-й минуте благодаря голу Константина Дорофеева. Однако хозяева сумели не только отыграться, но и вырвать победу после точных ударов Абзала Таубая и Рамазана Абылайхана, забивших на 60-й и 73-й минутах соответственно.

В следующем туре, 14 июня, "Улытау" сыграет на выезде с "Атырау", а "Туран" примет "Женис".



Напомним, что в других матчах 11-го тура "Елимай" уступил "Астане" (0:2), "Женис" и "Ордабасы" сыграли вничью (2:2), "Тобол" разгромил "Атырау" (5:0), "Актобе" проиграл "Кайрату" (1:2), а "Окжетпес" обыграл "Кызылжар" (3:2).