Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Автор:

Комментарии

Необязательно быть основным. Топ-5 эффективных бомбардиров КПЛ-2023

Необязательно быть основным. Топ-5 эффективных бомбардиров КПЛ-2023
©ФК "Тобол"

Забивать большое количество мячей всегда приятно, причем как самим игрокам, так и болельщикам их клубов. Однако ценить нужно не только количество, но и эффективность. Ведь есть исполнители, которым доверяют не так много игрового времени, но они распоряжаются им наиболее оптимальным образом. Корреспондент Vesti.kz выделил пять самых эффективных форвардов КПЛ в текущем сезоне.

Данное исследование довольно простое, но прозрачно отражает положение дел и результативность нападающих казахстанских клубов. Мы высчитали среднее количество времени, требуемое форвардам на один забитый мяч в рамках КПЛ. В поле нашего зрения вошли исключительно те, кто забил не меньше трех мячей в чемпионате.

5. Нсунгуси Эффионг ("Атырау") - гол каждые 138 минут

23-летний нигерийский легионер "Атырау" проводит дебютный сезон в чемпионате Казахстана, но уже обратил на себя внимание многих экспертов и фанатов (даже других клубов). В семи стартовых турах он вообще никак себя не проявил, но в мае выдал серию из трех подряд матчей с голами, а затем пополнил бомбардирский счет в июне.

В последних двух турах Эффионг снова взял "передышку". Тут стоит отметить, что на счету африканского страйкера всего два полных матча в КПЛ-2023. В восьми встречах он выходил в старте, а еще семь раз появлялся на поле уже в ходе игры. Всего на счету нападающего 15 матчей в чемпионате, в которых он отметился пятью голами.

4. Абат Аймбетов ("Астана") - гол каждые 136 минут

Как же обойтись без главного форварда страны? На счету 27-летнего Аймбетова шесть голов в 17 проведенных матчах в КПЛ-2023. Статистика, на первый взгляд, не такая уж крутая. Но Абат провел всего одну полную встречу, а в остальных либо был заменен (9), либо выходил на замену (7).

У него, как и у Эффионга, нет дублей или хет-триков. В текущем первенстве он забивал максимум один раз за матч. Но это не мешает ему оставаться одним из самых эффективных форвардов КПЛ.

3. Серж Дебле ("Тобол") - гол каждые 121 минут

33-летний ивуарийский нападающий костанайцев не входит в десятку лучших бомбардиров КПЛ-2023, но предоставляемое тренерским штабом время старается использовать с выгодой. Дебле был задействован в 14 матчах чемпионата, забив в них пять голов.

И это похвально, ведь он всего пять раз появлялся в стартовом составе "Тобола", в остальных девяти случаях выходя на замену (чаще всего после 65 минуты). Серж, как и его вышеперечисленные коллеги, забивал максимум по одному разу за игру.

2. Всеволод Садовский ("Ордабасы") - гол каждые 113 минут

Ничем не примечательный 26-летний белорусский форвард шымкентцев забил всего четыре гола в 15 матчах КПЛ-2023. Но если углубиться в статистику нападающего, то можно определить, что суммарно он провел на поле время, сопоставимое с пятью полными встречами.

Лишь три раза в ходе сезона тренерский штаб выпускал Садовского в старте на матч КПЛ, а в остальных случаях он усиливал атаку южан уже в ходе игры. Кстати, с начала июля его дважды выпускали в основном составе, и в обоих этих матчах Всеволод отличался голами.

1. Жоао Пауло ("Кайрат") - гол каждые 99 минут

Неувядающий 35-летний бразилец с большим отрывом возглавляет бомбардирскую гонку, имея на своем счету 14 мячей в 16 матчах чемпионата. Он, в отличие от остальных футболистов этого списка, является почти незаменимым игроком своей команды.

Во всех матчах, в которых Пауло принимал участие, он выходил в стартовом составе. В десяти встречах он отыграл от звонка до звонка. В данном случае бразилец сочетает в себе как высокую результативность, так и стабильность игровой практики. Он не джокер, а лидер, способный тащить клуб в каждом матче на протяжении 90 минут.

Отметим, что в список голеадоров с максимальной эффективностью не попали входящие в топ-10 бомбардиров чемпионата Рамазан Каримов ("Мактаарал"), Бобур Абдухоликов ("Ордабасы"), Артур Шушеначев ("Кайрат") и не только. Все они забивали немало, но при этом провели на поле много игрового времени. В среднем они поражают ворота каждые 185-220 минут.

Фото: ФК "Атырау", ФК "Астана", ФК "Тобол", ФК "Ордабасы", ФК "Кайрат"©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42
2 Астана 17 12 3 2 23-13 39
3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34
4 Кайрат 16 8 4 4 31-24 28
5 Тобол 15 8 2 5 19-18 26
6 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25
7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23
8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20
9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20
10 Шахтер 16 5 3 8 18-21 18
11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14
12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12
13 Каспий 16 2 4 10 15-28 10
14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол КПЛ Пауло Жоао Аймбетов Абат Атырау ФК Астана ФК Тобол ФК Казахстан Ордабасы ФК Кайрат ФК Мактаарал ФК

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 12:21
КПЛ
©ФК "Астана" "Атырау" не стал идти нам навстречу". Хамитжанов - об "Астане" в Лиге чемпионов и потере лидера
Сегодня , 11:03
КПЛ
©ФК "Тобол" Необязательно быть основным. Топ-5 эффективных бомбардиров КПЛ-2023
Вчера , 23:29
КПЛ
©ФК "Тобол" Видеообзор победы "Тобола" в матче чемпионата Казахстана
Вчера , 22:57
КПЛ
©ФК "Тобол" "Тобол" после победы всухую поднялся в таблице чемпионата Казахстана
Вчера , 21:45
КПЛ
©ФК "Кайрат" Видеоозор сенсационной ничьей "Кайрата" с аутсайдером чемпионата Казахстана
Вчера , 20:59
КПЛ
©ФК "Кайрат" Сенсацией завершился матч "Кайрата" и аутсайдера чемпионата Казахстана
Вчера , 20:50
КПЛ
©ФК "Шахтер" Видеообзор победного матча "Шахтера" в чемпионате Казахстана
Вчера , 19:55
КПЛ
©ФК "Каспий" "Шахтер" в большинстве обыграл "Каспий" в матче чемпионата Казахстана
Вчера , 17:31
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Под давлением". Главный тренер "Ордабасы" - о лидерстве в чемпионате и старте в еврокубках
Вчера , 14:49
КПЛ
©ФК "Атырау" В "Атырау" разобрали гостевую ничью с "Астаной"
Вчера , 11:32
КПЛ
©instagram.com/aleksandr_zuev10 Натурализованный новичок сборной Казахстана отказался играть в КПЛ
Вчера , 07:33
КПЛ
©ФК "Кайрат" Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Мактаарал" и еще двух игр КПЛ
22 июля, 23:00
КПЛ
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" вырвал победу на последних минутах и оторвался от "Астаны"
22 июля, 21:58
КПЛ
©ФК "Актобе" "Актобе" одержал третью победу подряд и сократил отставание от лидеров
22 июля, 20:55
КПЛ
©ФК "Астана" "Астана" неожиданно оступилась дома и потеряла очки в КПЛ
22 июля, 20:00
КПЛ
©ФК "Жетысу" "Жетысу" и "Аксу" не выявили победителя в матче КПЛ
22 июля, 16:00
КПЛ
©YouTube/MGVideos Казахстанский клуб подписал легионера из Европы
22 июля, 13:09
КПЛ
©ФК "Астана" Прямая трансляция матчей "Актобе", "Ордабасы" и еще двух игр 16-ого тура КПЛ
21 июля, 22:46
КПЛ
©ФК "Астана" Клуб КПЛ подписал воспитанника "Астаны"
21 июля, 16:48
КПЛ
©ФК "Кайрат" "Кайрат" объявил о своем решении по будущему Жоао Пауло
21 июля, 15:50
КПЛ
©uefa.com От киевского "Динамо" до Евро-2020. "Ордабасы" совершил главный трансфер лета в КПЛ
21 июля, 14:50
КПЛ
©facebook.com/fradi.hu/ В казахстанском клубе ответили на вопрос о приглашении Черчесова
21 июля, 12:39
КПЛ
©КФФ Аймбетов готов продолжить карьеру в чемпионате Турции
21 июля, 08:59
КПЛ
©ФК "Рубин" В "Тоболе" готовы к переговорам с экс-лидером сборной России
20 июля, 16:29
КПЛ
©ФК "Кайрат" В "Кайрате" раскрывают "казахского Холанда": он вытеснил Шушеначева и заинтересовал "Локомотив"
20 июля, 12:47
КПЛ
©ФК "Кайрат" Полузащитник "Кайрата" заинтересовал российские клубы
19 июля, 22:30
КПЛ
©ФК "Туран" Кандидат в сборную Казахстана нашел себе новый клуб
19 июля, 20:51
КПЛ
©КФФ Футболист сборной Казахстана остался без клуба
19 июля, 15:46
КПЛ
©ФК "Каспий" Беда не приходит одна. Казахстанский клуб получил трансферный бан
18 июля, 20:34
КПЛ
©ФК "Тобол" Названа внушительная зарплата иностранца из "Тобола"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus