Необязательно быть основным. Топ-5 эффективных бомбардиров КПЛ-2023

Забивать большое количество мячей всегда приятно, причем как самим игрокам, так и болельщикам их клубов. Однако ценить нужно не только количество, но и эффективность. Ведь есть исполнители, которым доверяют не так много игрового времени, но они распоряжаются им наиболее оптимальным образом. Корреспондент Vesti.kz выделил пять самых эффективных форвардов КПЛ в текущем сезоне.
Данное исследование довольно простое, но прозрачно отражает положение дел и результативность нападающих казахстанских клубов. Мы высчитали среднее количество времени, требуемое форвардам на один забитый мяч в рамках КПЛ. В поле нашего зрения вошли исключительно те, кто забил не меньше трех мячей в чемпионате.
5. Нсунгуси Эффионг ("Атырау") - гол каждые 138 минут
23-летний нигерийский легионер "Атырау" проводит дебютный сезон в чемпионате Казахстана, но уже обратил на себя внимание многих экспертов и фанатов (даже других клубов). В семи стартовых турах он вообще никак себя не проявил, но в мае выдал серию из трех подряд матчей с голами, а затем пополнил бомбардирский счет в июне.
В последних двух турах Эффионг снова взял "передышку". Тут стоит отметить, что на счету африканского страйкера всего два полных матча в КПЛ-2023. В восьми встречах он выходил в старте, а еще семь раз появлялся на поле уже в ходе игры. Всего на счету нападающего 15 матчей в чемпионате, в которых он отметился пятью голами.
4. Абат Аймбетов ("Астана") - гол каждые 136 минут
Как же обойтись без главного форварда страны? На счету 27-летнего Аймбетова шесть голов в 17 проведенных матчах в КПЛ-2023. Статистика, на первый взгляд, не такая уж крутая. Но Абат провел всего одну полную встречу, а в остальных либо был заменен (9), либо выходил на замену (7).
У него, как и у Эффионга, нет дублей или хет-триков. В текущем первенстве он забивал максимум один раз за матч. Но это не мешает ему оставаться одним из самых эффективных форвардов КПЛ.
3. Серж Дебле ("Тобол") - гол каждые 121 минут
33-летний ивуарийский нападающий костанайцев не входит в десятку лучших бомбардиров КПЛ-2023, но предоставляемое тренерским штабом время старается использовать с выгодой. Дебле был задействован в 14 матчах чемпионата, забив в них пять голов.
И это похвально, ведь он всего пять раз появлялся в стартовом составе "Тобола", в остальных девяти случаях выходя на замену (чаще всего после 65 минуты). Серж, как и его вышеперечисленные коллеги, забивал максимум по одному разу за игру.
2. Всеволод Садовский ("Ордабасы") - гол каждые 113 минут
Ничем не примечательный 26-летний белорусский форвард шымкентцев забил всего четыре гола в 15 матчах КПЛ-2023. Но если углубиться в статистику нападающего, то можно определить, что суммарно он провел на поле время, сопоставимое с пятью полными встречами.
Лишь три раза в ходе сезона тренерский штаб выпускал Садовского в старте на матч КПЛ, а в остальных случаях он усиливал атаку южан уже в ходе игры. Кстати, с начала июля его дважды выпускали в основном составе, и в обоих этих матчах Всеволод отличался голами.
1. Жоао Пауло ("Кайрат") - гол каждые 99 минут
Неувядающий 35-летний бразилец с большим отрывом возглавляет бомбардирскую гонку, имея на своем счету 14 мячей в 16 матчах чемпионата. Он, в отличие от остальных футболистов этого списка, является почти незаменимым игроком своей команды.
Во всех матчах, в которых Пауло принимал участие, он выходил в стартовом составе. В десяти встречах он отыграл от звонка до звонка. В данном случае бразилец сочетает в себе как высокую результативность, так и стабильность игровой практики. Он не джокер, а лидер, способный тащить клуб в каждом матче на протяжении 90 минут.
Отметим, что в список голеадоров с максимальной эффективностью не попали входящие в топ-10 бомбардиров чемпионата Рамазан Каримов ("Мактаарал"), Бобур Абдухоликов ("Ордабасы"), Артур Шушеначев ("Кайрат") и не только. Все они забивали немало, но при этом провели на поле много игрового времени. В среднем они поражают ворота каждые 185-220 минут.
Фото: ФК "Атырау", ФК "Астана", ФК "Тобол", ФК "Ордабасы", ФК "Кайрат"©️
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