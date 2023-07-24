Необязательно быть основным. Топ-5 эффективных бомбардиров КПЛ-2023

Забивать большое количество мячей всегда приятно, причем как самим игрокам, так и болельщикам их клубов. Однако ценить нужно не только количество, но и эффективность. Ведь есть исполнители, которым доверяют не так много игрового времени, но они распоряжаются им наиболее оптимальным образом. Корреспондент Vesti.kz выделил пять самых эффективных форвардов КПЛ в текущем сезоне.

Данное исследование довольно простое, но прозрачно отражает положение дел и результативность нападающих казахстанских клубов. Мы высчитали среднее количество времени, требуемое форвардам на один забитый мяч в рамках КПЛ. В поле нашего зрения вошли исключительно те, кто забил не меньше трех мячей в чемпионате.

5. Нсунгуси Эффионг ("Атырау") - гол каждые 138 минут

23-летний нигерийский легионер "Атырау" проводит дебютный сезон в чемпионате Казахстана, но уже обратил на себя внимание многих экспертов и фанатов (даже других клубов). В семи стартовых турах он вообще никак себя не проявил, но в мае выдал серию из трех подряд матчей с голами, а затем пополнил бомбардирский счет в июне.

В последних двух турах Эффионг снова взял "передышку". Тут стоит отметить, что на счету африканского страйкера всего два полных матча в КПЛ-2023. В восьми встречах он выходил в старте, а еще семь раз появлялся на поле уже в ходе игры. Всего на счету нападающего 15 матчей в чемпионате, в которых он отметился пятью голами.

4. Абат Аймбетов ("Астана") - гол каждые 136 минут

Как же обойтись без главного форварда страны? На счету 27-летнего Аймбетова шесть голов в 17 проведенных матчах в КПЛ-2023. Статистика, на первый взгляд, не такая уж крутая. Но Абат провел всего одну полную встречу, а в остальных либо был заменен (9), либо выходил на замену (7).

У него, как и у Эффионга, нет дублей или хет-триков. В текущем первенстве он забивал максимум один раз за матч. Но это не мешает ему оставаться одним из самых эффективных форвардов КПЛ.

3. Серж Дебле ("Тобол") - гол каждые 121 минут

33-летний ивуарийский нападающий костанайцев не входит в десятку лучших бомбардиров КПЛ-2023, но предоставляемое тренерским штабом время старается использовать с выгодой. Дебле был задействован в 14 матчах чемпионата, забив в них пять голов.

И это похвально, ведь он всего пять раз появлялся в стартовом составе "Тобола", в остальных девяти случаях выходя на замену (чаще всего после 65 минуты). Серж, как и его вышеперечисленные коллеги, забивал максимум по одному разу за игру.

2. Всеволод Садовский ("Ордабасы") - гол каждые 113 минут

Ничем не примечательный 26-летний белорусский форвард шымкентцев забил всего четыре гола в 15 матчах КПЛ-2023. Но если углубиться в статистику нападающего, то можно определить, что суммарно он провел на поле время, сопоставимое с пятью полными встречами.

Лишь три раза в ходе сезона тренерский штаб выпускал Садовского в старте на матч КПЛ, а в остальных случаях он усиливал атаку южан уже в ходе игры. Кстати, с начала июля его дважды выпускали в основном составе, и в обоих этих матчах Всеволод отличался голами.

1. Жоао Пауло ("Кайрат") - гол каждые 99 минут

Неувядающий 35-летний бразилец с большим отрывом возглавляет бомбардирскую гонку, имея на своем счету 14 мячей в 16 матчах чемпионата. Он, в отличие от остальных футболистов этого списка, является почти незаменимым игроком своей команды.

Во всех матчах, в которых Пауло принимал участие, он выходил в стартовом составе. В десяти встречах он отыграл от звонка до звонка. В данном случае бразилец сочетает в себе как высокую результативность, так и стабильность игровой практики. Он не джокер, а лидер, способный тащить клуб в каждом матче на протяжении 90 минут.

Отметим, что в список голеадоров с максимальной эффективностью не попали входящие в топ-10 бомбардиров чемпионата Рамазан Каримов ("Мактаарал"), Бобур Абдухоликов ("Ордабасы"), Артур Шушеначев ("Кайрат") и не только. Все они забивали немало, но при этом провели на поле много игрового времени. В среднем они поражают ворота каждые 185-220 минут.

Фото: ФК "Атырау", ФК "Астана", ФК "Тобол", ФК "Ордабасы", ФК "Кайрат"©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 17 12 3 2 23-13 39 3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34 4 Кайрат 16 8 4 4 31-24 28 5 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 6 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25 7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23 8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20 9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20 10 Шахтер 16 5 3 8 18-21 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 16 2 4 10 15-28 10 14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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