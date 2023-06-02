Названы сроки летнего трансферного окна в Казахстане

На заседании Исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола были утверждены сроки Второго регистрационного периода для профессиональных футбольных клубов, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ПФЛК.

Клубы Профессиональной футбольной лиги Казахстана предварительно согласовали и передали на рассмотрение Исполнительному комитету КФФ даты начала и окончания "летнего трансферного окна" сезона 2023 года, а именно с 26 июня по 24 июля.

По результатам проведенного совещания Исполнительный комитет КФФ поддержал предложение клубов и утвердил Второй регистрационный период в указанные сроки.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 9 2 2 17-11 29 2 Ордабасы 11 8 2 1 24-9 26 3 Кызылжар 11 7 1 3 13-7 22 4 Актобе 11 6 3 2 22-11 21 5 Кайрат 11 5 3 3 22-19 18 6 Атырау 11 5 3 3 13-15 18 7 Тобол 11 5 2 4 15-15 17 8 Кайсар 11 5 1 5 15-14 16 9 Шахтер 11 3 3 5 14-16 12 10 Окжетпес 11 3 2 6 12-13 11 11 Каспий 11 2 4 5 10-17 10 12 Жетысу 11 3 1 7 8-17 10 13 Аксу Пв 12 2 1 9 11-23 7 14 Мактаарал 12 2 0 10 9-18 6 Перейти на страницу турнирной таблицы →