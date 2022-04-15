Назван лучший гол пятого тура КПЛ-2022

Гол защитника "Шахтера" Тимура Досмагамбетова, по мнению читателей Vesti.kz, признан лучшим в пятом туре КПЛ-2022.

Игрок "горняков" в матче с "Махтааралом" отметился очередным, эффектным голом. На 27-й минуте встречи Досмагамбетов точно пробил метров с 30, после чего мяч, ударившись о перекладину, пересек линию ворот. "Горняки" одержали в этой игре разгромную победу со счетом 5:1.

За это взятие ворот проголосовало 38 процентов читателей.

Второе место занял Айбол Абикен из "Аксу". Его гол в ворота "Актобе" набрал 29 процентов. Взятие ворот в исполнении Жерара Гоу ("Актобе"), поразившего ворота "Аксу" ударом пяткой, понравилось 13 процентам голосовавших. Жоао Пауло из "Кайрата" набрал 11 процентов, а замкнул топ-5 Макс Эбонг из "Астаны" - девять процентов.

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