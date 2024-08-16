Стало известно, кто может возглавить "Ордабасы" после отставки с поста главного тренера Александра Седнева, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, наиболее вероятный кандидат на пост тренера ФК "Ордабасы" Константин Горовенко.

"Константин Александрович сейчас тренирует молодежную сборную Казахстана и пользуется большой поддержкой руководства Казахстанской федерации футбола (КФФ). Поговаривают даже, что с ним "Ордабасы" по-настоящему "включится" в борьбу за чемпионство. Так это на самом деле или нет, покажет время. Но на ближайший матч с "Шахтером" команду выведет Седнев. Об этом успела заявить пресс-служба шымкентского клуба", - пишет источник.

Напомним, "Ордабасы" неудачно выступил в еврокубках. Свой путь шымкентский клуб начинал в Лиге чемпионов, однако вылетел оттуда на стадии первого отборочного раунда после поражения от молдавского "Петрокуба" (0:0, 0:1). Команду понизили до Лиги конференций и во втором отборочном раунде южане прошли люксембургский "Дифферданж" (0:1, 4:3, по пенальти - 4:3), а вот в третьем раунде по сумме двух игр уступили армянскому "Пюнику".

Седнев пришел в "Ордабасы" в 2021 году. В прошлом сезоне белорусский специалист помог шымкентцам впервые в истории стать чемпионами страны. В Казахстане он также тренировал "Актобе", а на родине - "Рух", "Днепр" (Могилев), "Белшину", "Динамо" (Минск) и "Савит".