Туркестанский "Кыран" может заменить шымкентский "Ордабасы" в премьер-лиге, сообщает KazFootball.kz.

"Ранее пресс-служба КФФ заявила, что "Ордабасы" не допущен к дальнейшему прохождению процесса сертификации в связи с несоответствием по финансовым критериям до выполнения всех необходимых требований.

В случае если шымкентский клуб не пройдет процесс сертификации, то его в премьер-лиге заменит "Кыран", - говорится в сообщении.

В прошлом сезоне первой лиги туркестанский клуб был в шаге от второго места, которое дает путевку в КПЛ. "Кыран" закончил сезон на третьем месте, набрав 42 очка.

Напомним, сегодня появилась информация, что "Ордабасы" не будет заявляться на будущий сезон и место шымкентцев в высшем дивизионе могут занять "Окжетпес" или "Кайсар". При этом президент шымкентского клуба Бахтияр Байсеитов опроверг эту информацию, заявив, что "Ордабасы" будет участвовать в чемпионате.