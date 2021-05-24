"Наш вклад в игру не соответствует итоговому результату". Тренер "Кайрата" оценил матч с "Астаной"

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский прокомментировал матч с "Астаной" в рамках 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 1:1.

"Астана" упустила победу над "Кайратом" на последних минутах матча

"Надо в очередной раз констатировать, что наш вклад в игру и стремление добиться положительного результата не соответствует выхлопу и итоговому результату. Я очень доволен процессом и менталитетом ребят, но мы вновь не добились положительного результата. А так, думаю, что все у своих экранов телевизоров и на трибунах стадиона посмотрели по-настоящему захватывающий матч. Спасибо нашим болельщикам за их фантастическую поддержку", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Ранее своим мнением поделился главный тренер северян Андрей Тихонов, которого возмутило судейство матча.

После этой игры "Астана" осталась единоличным лидером в турнирной таблице, набрав 33 очка. Алматинцы с 21 баллом расположились на третьей позиции.

В следующем туре, 28 мая, "Кайрат" дома примет "Кайсар", а "Астана" на следующий день на выезде сыграет с "Каспием".

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