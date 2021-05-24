Тренер "Астаны" возмутился судейством в матче с "Кайратом" и объяснил упущенную победу на последних минутах

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов поделился своим мнением об игре с "Кайратом" в 13-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, отметив необъективное судейство со стороны Дениса Измайлова.

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 1:1.

"В первом тайме эпизоды были у "Кайрата", возможно, в каких-то моментах они были лучше, свежее. Все-таки нам необходимо иметь адекватные замены даже не в этой игре, а в целом по ходу чемпионата, чтобы поддерживать уровень игры. Невозможно с обоймой в 12-13 человек пройти всю дистанцию чемпионата. Мы будем говорить с руководством об этом.

К сожалению, меня удивило судейство, было много решений, которым я не могу найти объяснение. Когда нам за нужные или ненужные фолы дают желтые карточки, в ответ же, когда наших футболистов хватают, срывая быстрые атаки, судья карточки не дает.

Возможно, с нашей стороны была грубость, и мы получали за это предупреждения, тогда как похожие моменты у соперника трактовались иначе. Вроде бы говорят, что приехал новый руководитель департамента судейства из Испании, но, к сожалению, пока не совсем понятно, что происходит на поле", - приводит его слова пресс-служба клуба.

Напомним, что "Астана" по-прежнему остается в чемпионате единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения. Подопечные Андрея Тихонова с 33 очками уверенно лидируют в таблице, тогда как "Кайрат" с 21 баллом располагается на третьей позиции.

В следующем туре, 28 мая, "Кайрат" дома примет "Кайсар", а "Астана" на следующий день на выезде сыграет с "Каспием".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!